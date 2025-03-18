Red Wings и «Белавиа» будут выполнять транзитные рейсы из Белоруссии в РФ и Казахстан

Российская авиакомпания Red Wings и национальный перевозчик «Белавиа» заключили код-шеренговое соглашение, согласно которому будут осуществляться совместные транзитные рейсы из Белоруссии в Россию и Казахстан, сообщает ТАСС.

Договоренность начинает действовать на билеты, приобретенные после 18 марта, по следующим направлениям: Минск – Екатеринбург – Алма-Ата, Минск – Екатеринбург – Новокузнецк, Минск – Екатеринбург – Барнаул, Минск – Казань – Челябинск, Минск/Гомель/Брест – Санкт-Петербург – Калуга, Минск/Гомель/Брест – Санкт-Петербург – Ярославль.

По территории России и Казахстана рейсы будет выполнять Red Wings, а доставлять пассажиров до стыковочного аэропорта из Белоруссии «Белавиа». В авиакомпании Red Wings подчеркнули, что для пассажиров стыковочных рейсов двух авиакомпаний-партнеров открываются дополнительные возможности: удобные стыковки, сквозная регистрация и оформление билета в одном бронировании.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с авиакомпании в Петербурге взыскали 160 тыс. руб. в пользу иностранца за задержку рейса.

Кирилл Бевзюк