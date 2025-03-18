Пассажиры части рейсов Петербург – Москва остались без горячего питания

Без горячего питания остались пассажиры части рейсов авиакомпании «Россия» между Петербургом и Москвой, сообщает РИА Новости. Лайнеры вылетали в столицу без еды на борту.

По данным издания, случились сбои в логистике поставки питания по независящим от компании причинам. В «России» подчеркнули, что сейчас возникшие сложности решают в тесном взаимодействии с партнером.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорогу в Пулково сузят до двух полос на два месяца. Ограничения будут действовать в период с 19 марта по 19 мая.

Кирилл Бевзюк