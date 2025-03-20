Школы Энгельса будут работать дистанционно из-за последствий атаки БПЛА

Шесть школ Энгельса проведут занятия дистанционно завтра, 21 февраля. В них будут проводиться восстановительные работы, сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов в своем Telegram-канале. Речь идет о школах в поселках Взлетный, Лощинный, Придорожный и имени Карла Маркса, а также в селах Старицкое и Безымянное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

По словам господина Леонова, в ночное время полиция будет патрулировать территории энгельсских садовых товариществ. Завтра начнет работу муниципальная комиссия по оценке ущерба и фиксации повреждений.

Сегодня ночью, 20 марта, над территорией региона было сбито 54 дрона, 10 человек пострадали. Губернатор области Роман Бусаргин назвал удары самой массированной атакой с начала СВО. В результате были частично выбиты окна в городской клинической больнице №1. По словам замминистра здравоохранения региона Дениса Грайфера, серьезных повреждений в здании нет. Также в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе. На аэродроме Энгельса в результате атаки начался пожар, жителей близлежащих СНТ эвакуировали. Из-за атаки аэропорт Саратова приостанавливал работу. Позже ограничения были сняты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дронами по дачам».