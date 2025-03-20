Самарский аэропорт временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в самарском аэропорту Курумоч утром в четверг, 20 марта. Аналогичная мера принята в Саратове. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— говорится в сообщении.

Ограничения были введены после того, как вражеская беспилотная авиация атаковала Саратовскую область. В результате были частично выбиты окна в Энгельской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадавших нет.

В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА.

Георгий Портнов