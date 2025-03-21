Инвестор мягко стелет

Основатель производителя соков «Нидан» Игорь Шилов стал владельцем бренда премиального домашнего текстиля Fevronia. Рентабельность этого бизнеса невысока — 2–6%, но компаниям, работающим в сегменте домашнего декора, пока удается кратно наращивать продажи. Во многом за счет ухода с рынка зарубежных игроков и стремления потребителей активнее вкладываться в обустройство жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бизнесмен Игорь Шилов получил 100% долей в ООО «Феврония», следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее его владельцем была Мария Акулич. Согласно СПАРК, на балансе компании находится товарный знак Fevronia. Сейчас под ним производят постельное белье и текстиль для дома.

Господин Шилов от комментариев отказался. В «Февронии» “Ъ” не ответили. Оперативно связаться с госпожой Акулич не удалось. Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова сомневается, что речь шла именно о покупке бизнеса: ООО «Феврония» было убыточным и стоимость компании, скорее всего, минимальна. Стоимость чистых активов компании эксперт оценивает в 5,5 млн руб. Данных о рыночной доле компании нет.

Игорь Шилов известен как сооснователь производителя соков «Нидан». Вместе с партнерами в 2007 году он продал этот бизнес Lion Capital за $530 млн. В 2010 году его выкупили структуры Coca-Cola. Затем господин Шилов выступал совладельцем сети «Европейский медицинский центр», которая зимой 2024 года была продана менеджменту. В 2023 году его структуры выкупили российский бизнес шведского производителя средств гигиены Essity (см. “Ъ” от 17 июля 2023 года).

ООО «Феврония», согласно СПАРК, зарегистрировано в 2020 году Марией Акулич. С господином Шиловым она могла взаимодействовать в рамках других проектов. Ранее предпринимательница была соучредителем ООО «Гранатовое дерево», развивавшего рекламное агентство. Господин Шилов был совладельцем этой структуры в 2012 году. В 2023 году «Гранатовое дерево» ликвидировали. Сейчас у госпожи Акулич 25,5% в ООО «АПК "Калинково"». Компания развивает одноименный питомник декоративных растений в Калининградской области.

Fevronia специализируется на премиальном текстиле. Сайт компании ориентирован преимущественно на зарубежную аудиторию, а ее представительства располагаются в Великобритании, Франции и на Кипре. Татьяна Пушкова оценивает среднюю рентабельность бизнеса производителей домашнего текстиля в 2–6%. На рынке высокая конкуренция: производители делят его после ухода западных брендов. Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс замечает, что доля локальных марок растет, но помимо них в России развиваются компании из Турции (Madame Coco, Karaca Home) и Белоруссии (Swed House, Zebra Home).

Российские бренды в сегменте домашнего декора, по словам госпожи Лебсак-Клейманс, например Kuchenland и Togas, зафиксировали рост продаж в 2,5–5 раз за последние три года. Некоторые компании, по ее словам, сейчас специально расширяют ассортимент. Так, марка Gipfel, делавшая ставку на посуду, начала выпускать текстиль, говорит эксперт.

Но спрос все же ограничен. В FCG отмечают, что с ростом благосостояния населения товары в сегменте домашнего декора больше воспринимаются как элемент интерьера, а не бытовая необходимость. «Культура обустройства дома развита неравномерно: высокий спрос в крупных городах, но в регионах еще ощущается нехватка предложения»,— говорит госпожа Лебсак-Клейманс. Постельное белье она называет наиболее востребованной категорией.

Основным каналом продаж домашнего декора, по подсчетам FCG, остаются гипермаркеты и мебельные магазины, доля которых достигает 41%. Около 29% приходится на онлайн-ритейл, 18% — на специализированные магазины, 3% — на каталоги. Согласно Focus Technologies, посещаемость магазинов категории DIY в России за период с 1 января по 16 марта снизилась на 12% год году. Но падение здесь во многом может быть обусловлено общими негативными трендами на рынке торговой недвижимости (см. “Ъ” от 7 марта).

Александра Мерцалова