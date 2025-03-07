Покупатели не пережили зиму

Посещаемость торговых центров в России в январе—феврале 2025 года сократилась на 3% год к году из-за плохих показателей fashion-ритейлеров, занимающих в них более трети площадей. Отложить визиты в магазины одежды и обуви покупателей вынудила аномально теплая зима. Теперь ритейлеры вынуждены активнее распродавать сезонные остатки, в том числе через онлайн-каналы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в торгцентрах России в январе—феврале сократился на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Негативный тренд фиксируют и в Союзе торговых центров (СТЦ), указывая, что посещаемость объектов в январе сократилась на 4,2% год к году, в феврале — на 6,3%. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева говорит, что на неделе 24 февраля — 2 марта посещаемость торгцентров Москвы опустилась на 1% год к году, Санкт-Петербурга — на 2%.

Падение посещаемости связано с плохими результатами fashion-ритейлеров, занимающими, по данным Focus Technologies, 35–40% площадей в торгцентрах.

Трафик магазинов одежды и обуви в январе—феврале снизился в России на 8% год к году, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. В южных регионах России падение достигло 10–15%. Эксперт связывает это с аномальной погодой.

Январь в европейской части России в этом году стал самым теплым с 1891 года, отмечали ранее в Гидрометцентре России. Господин Васильев поясняет, что, готовясь к сезону, ритейлеры делали ставку на зимние коллекции. Но из-за высоких температур потребители, по его словам, отложили такие покупки. «Люди просто не стали покупать зимние вещи в привычных объемах»,— констатирует директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.

7,6 миллиона квадратных метров составляла общая площадь всех торговых центров Москвы на конец 2024 года, по данным NF Group.

Зимние коллекции, по словам господина Анисимова, формируют существенную часть выручки и затоваривание на складах стало проблемой для бизнеса. Стараясь нивелировать последствия, ритейлеры проводят распродажи зимнего ассортимента, говорит он. «Другой вариант — перевезти товары в регионы, где зима еще не закончилась или где климат просто холоднее»,— рассуждает эксперт. Третьим сценарием он называет продажи через маркетплейсы.

Для онлайн-розницы последствия теплой зимы менее ощутимы.

В Wildberries “Ъ” рассказали, что продажи теплой одежды за зиму на платформе выросли на треть год к году, обуви — на 40%. Средний чек в категориях прибавил 7% и 5% соответственно. Но представитель маркетплейса пояснил, что рост спроса в сезонных категориях за год действительно замедлился, что может быть продиктовано мягкими погодными условиями. Рост также показали нетипичные категории одежды. Например, ветровки, бомберы и кроссовки, продажи которых зимой обычно замедляются. Доля пальто в структуре продаж при этом снизилась.

Собеседник “Ъ” на рынке розничной торговли обращает внимание на то, что онлайн-платформам в целом существенно проще адаптироваться к любым изменениям, в том числе погодным. Евгения Хакбердиева замечает, что российские fashion-бренды одежды и обуви сейчас все активнее работают на маркетплейсах. Но контролировать ценовую политику на них сложнее, чем в традиционной рознице, замечает Павел Люлин, глава СТЦ. В итоге, видя на маркетплейсах более выгодные предложения тех же товаров, покупатели, по его словам, активнее уходят на них.

В числе других факторов, оказывающих негативное влияние на рынок торговой недвижимости, Михаил Васильев выделяет усиление конкуренции между операторами внутри торговых центров, продиктованное экспансией как российских, так и зарубежных брендов. Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь добавляет, что стандарты ожидаемой посещаемости торговых центров за последние 15 лет в России сократились в два раза. В дальнейшем этот процесс, по его мнению, продолжится.

Александра Мерцалова