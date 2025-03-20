En+ раскручивает киловатты

Увеличение выработки электроэнергии и рост цен поддержали финансовые результаты En+ в энергетическом сегменте. В 2024 году чистая прибыль компании в этом бизнесе выросла более чем в 1,5 раза, до $553 млн, выручка увеличилась на 7,4%, до $3,8 млрд. En+ готова участвовать в будущих конкурсах на строительство мощностей в Сибири для покрытия энергодефицита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По итогам 2024 года чистая прибыль En+ в энергетическом сегменте увеличилась на 55,8% год к году, до $553 млн, сообщила компания. Выручка энергобизнеса увеличилась на 7,4%, до $3,8 млрд, выручка от реализации электроэнергии — на 14,9%, до $1,9 млрд.

Основная деятельность энергетического сегмента En+ развернута в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири, где в общей выработке электроэнергии компания занимает около 38%.

En+ объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая ГЭС мощностью 15,2 ГВт). En+ также принадлежит контрольная доля в «Русале» — крупнейшем производителе алюминия вне Китая. В металлургическом сегменте выручка En+ в прошлом году снизилась на 1,1% год к году, до $12,08 млрд.

Рост выручки от продажи электроэнергии En+ объясняет увеличением выработки на 6,5%, до 90,7 млрд кВт•ч в 2024 году и ростом цен. Средняя цена на рынке на сутки вперед (сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) во второй ценовой зоне (Сибирь) в 2024 году выросла на 21,2%, до 1512 руб. за 1 МВт•ч. Как пояснила компания, этому в первую очередь способствовало снижение выработки ГЭС во второй половине 2024 года, рост ценовых заявок ТЭС и наличие сетевых ограничений на транзите между Восточной и Западной Сибирью при увеличении числа часов разворота перетока в сторону Иркутской области на фоне роста потребления. Выручка En+ от реализации мощности увеличилась на 6,3%, до $603 млн, в связи с ростом цены КОМ (конкурентный отбор мощности).

Выработка ГЭС En+ выросла на 7,1% год к году, до 73,7 млрд кВт•ч. ТЭС увеличили выработку на 3%, до 16,9 млрд кВт•ч, в том числе из-за роста потребления электроэнергии в Иркутской энергосистеме на 9,2%. Однако наблюдалось снижение выработки Абаканской СЭС на 3,3%, до 5,8 млн кВт•ч, из-за уменьшения числа солнечных дней.

Капитальные затраты энергетического сегмента En+ в 2024 году увеличились на 31,7%, до $519 млн.

Инвестиции были направлены на строительство новых генерирующих мощностей для покрытия энергодефицита на юго-востоке Сибири и на модернизацию действующих объектов, например на строительство трех энергоблоков на ТЭЦ-11 в Иркутской области общей мощностью 690 МВт.

По словам гендиректора En+ Владимира Колмогорова, компания готова принять участие и в будущих конкурсах на строительство генерирующих мощностей в Сибири, если решение об их проведении будет принято. Как писал «Ъ», «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) до мая этого года должен проанализировать необходимость строительства новой генерации в юго-восточной части ОЭС Сибири через механизм КОМ НГ. Здесь, по оценкам диспетчера, к 2030 году образовывается дефицит в 2,88 ГВт (см. «Ъ» от 24 декабря 2024 года).

Анна Тыбинь