Дефицит покроют триллионом

По данным “Ъ”, энергорынку может потребоваться еще около 1 трлн руб. для закрытия энергодефицита на Дальнем Востоке и в Сибири к 2030 году. На Дальнем Востоке планируется строительство новых ТЭС и ВИЭ-генерации стоимостью 478 млрд руб., среди возможных инвесторов — «РусГидро», Сибирская генерирующая компания и АЛРОСА. Закрытие энергодефицита на 2,88 ГВт в юго-восточной части Сибири, по предварительным оценкам, потребует в 2030 году строительства линии постоянного тока на 1,5 ГВт и генерации, что может обойтись еще в 588 млрд руб.

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Для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке к 2030 году могут потребоваться инвестиции в 478 млрд руб., следует из оценки «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы). Расчеты подготовлены к заседанию правкомиссии по развитию электроэнергетики, назначенному на 26 декабря.

За последние годы в энергосистеме РФ образовался ряд локальных энергодефицитов — на юге, на Дальнем Востоке и в Сибири. Теперь правительство стремится закрыть их в экстренном режиме с помощью механизма конкурентных отборов мощности новой генерации (КОМ НГ). Параметры для каждого отбора утверждает правительство. Инвестор, победивший в отборе, окупает вложения за счет оптового энергорынка, который платит надбавку за мощность новых объектов. Такие проекты считаются высокодоходными, но за задержку вводов инвестор платит штрафы.

Энергодефицит на Дальнем Востоке в 2030 году оценивается в 1,197 ГВт, но уже в 2025 году в регионе будет не хватать 1,488 ГВт мощности.

Как писал “Ъ” 15 ноября, чтобы закрыть дефицит в Объединенной энергосистеме Востока (ОЭС Востока), правительство предлагает провести отдельные КОМ НГ — для проектов ТЭС и генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ, к ним относятся солнечные, ветроэлектростанции и мини-ГЭС).

Как следует из материалов СО, покрытие энергодефицита потребует строительства новой ТЭС в Якутске на 233 МВт, CAPEX — 54,5 млрд руб. Также планируется возведение мощностей за сечением «Переход через Амур» на 445 МВт. Здесь может идти речь как о новом строительстве, так и о расширении Хабаровской ТЭЦ-3 (720 МВт) «РусГидро» и Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) Сибирской генерирующей компании (СГК), что совокупно оценено в 180,5 млрд руб. «РусГидро», СГК и АЛРОСА будет предложено представить правительству возможные площадки и параметры строительства новой генерации до 24 января 2025 года.

В АЛРОСА сообщили, что заинтересованы в строительстве электростанции в Якутии и прорабатывают необходимые условия. В других компаниях “Ъ” не ответили.

Стоимость строительства новых СЭС и ВЭС в Хабаровском крае и Еврейской автономной области на 1,7 ГВт оценивается в 194,3 млрд руб. Строительство электросетей — ЛЭП 500 кВ Хабаровская—Комсомольская протяженностью 365 км — может обойтись в 48,7 млрд руб.

Дефицит 2025 года правительству предлагается закрывать в экстренном режиме за счет отказа от питания ОЭС Сибири, от ремонтов и ускоренного ввода СЭС. Дефицит в 2026 году, который оценивается в 1,68 ГВт, помимо прочего может потребовать импорта электроэнергии из Китая и размещения мобильных газовых турбин в Приморском и Хабаровском краях.

Помимо этого, в технологически изолированных энергосистемах Дальнего Востока (не имеют системных перетоков с Единой энергосистемой) к 2030 году может потребоваться строительство 258 МВт мощности. Это в том числе маломощная генерация в Анадыре и Чаун-Билибинском энергоузле. Еще в 179 МВт оценивается энергодефицит в Сахалинской области, где можно расширить Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 и построить вторую очередь Сахалинской ГРЭС-2, также 31 МВт — потребность новой мощности на Камчатке.

Правительство также поручит СО до 1 мая 2025 года проанализировать необходимость строительства новой генерации в юго-восточной части ОЭС Сибири через механизм КОМ НГ.

Здесь, по оценкам диспетчера, к 2030 году образовывается дефицит в 2,88 ГВт. Предварительно предлагается проработать возможность строительства линии постоянного тока на 1,5 ГВт в центральной части ОЭС Сибири, а также 1,234 ГВт генерации в южной части Бурятии и в Забайкальском крае. На эти проекты может потребоваться еще 588 млрд руб. Ранее в августе по итогам КОМ НГ в Сибири были отобраны проекты, закрывающие энергодефицит на юго-востоке до 2029 года.

В СО дополнительных комментариев не предоставили. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что существует угроза срыва конкурса на новое строительство на Дальнем Востоке, что может стать серьезным риском реализации всего комплекса технических мероприятий.

Как поясняет эксперт, рост стоимости капитала снижает инвестиционные возможности генерирующих компаний. «Планирование развития энергосистемы исходит из нормы дисконтирования в 8%, что, очевидно, не актуально в текущем моменте. Высокая закредитованность энергокомпаний и дорогое заемное финансирование еще больше осложняют реализацию технических решений, предлагаемых в проекте СО»,— говорит господин Сасим. Например, соотношение долга к EBITDA «РусГидро» уже составляет в районе 4 и может вырасти.

Другой проблемой, по мнению эксперта, может стать отсутствие возможности обеспечения топливом. В материалах к правкомиссии отсутствует информация о достаточности уровня газификации мобильных газовых установок, которые должны гарантировать энергоснабжение в переходный период до 2030 года, добавляет он.

Татьяна Дятел