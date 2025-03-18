Киловатты вписывают в льготы

Сорок два российских региона, среди которых Подмосковье, регионы Северного Кавказа, Сибирского федерального округа, Дальнего Востока, решили пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу. В результате повышающий коэффициент в отопительный сезон будет действовать для граждан, проживающих в домах с электроотоплением. Дифференциация тарифов замедлила рост перекрестного субсидирования, но пока не привела к его сокращению, и в этом году показатель будет рекордным, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Региональные тарифные регуляторы в 42 субъектах РФ решили пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам и применить к ним повышающий коэффициент до 1,8. Это следует из исследования Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. В их числе Подмосковье, регионы Северного Кавказа, Сибирского федерального округа, Дальнего Востока.

В 76 регионах с начала года действует дифференциация тарифов на электроэнергию по трем диапазонам в зависимости от объемов потребления. Как следует из постановления правительства, «льготный» первый диапазон установлен на уровне 3900 кВт•ч в месяц. Максимальное значение для второго диапазона — 6000 кВт•ч в месяц, превышающие его показатели относятся к третьему диапазону. Изначально дифтарифы рассматривались как один из способов уменьшения объемов перекрестного субсидирования (доплата коммерческих потребителей за снижение тарифов для населения), установление таких границ объясняется тем, что большие объемы электроэнергии по льготным ценам ранее приобретались в коммерческих целях.

Этой зимой девять регионов с уровнем газификации менее 5% получили право применить повышающий сезонный коэффициент на отопительный период — 1,8 к максимальному значению для первого и второго диапазона объемов электропотребления. Но затем правительство скорректировало эту норму. Теперь по решению региональных властей повышающий коэффициент для населения, проживающего в негазифицированных жилых или садовых домах с электроотоплением, может применяться в любом субъекте в течение всего отопительного сезона независимо от диапазона потребления. В ФАС подчеркивают, что граждане должны подтвердить право собственности на негазифицированный дом, где находится электроотопительная установка, и предоставить документы на нее.

В Иркутской области, которая вошла в число этих девяти регионов, продлили действие повышающего коэффициента. Теперь он будет применяться не только с января по май, но и с сентября по декабрь, сообщали в правительстве региона. По данным источника “Ъ”, с начала действия дифтарифов 94% домохозяйств Иркутской области укладывались в первый диапазон даже без учета сезонного повышающего коэффициента. По итогам января, утверждает собеседник “Ъ”, границу в 3900 кВт•ч в месяц в Иркутской области превысили 6,3% домохозяйств, 1,7% уложились в 7020 кВт•ч и только 0,5% оплачивали максимальный размер тарифа.

По оценкам ФАС, общий размер перекрестного субсидирования в 2025 году мог бы составить 371 млрд руб., но введение дифтарифов позволит сократить «перекрестку» на 31,6 млрд руб. Введение льготы, добавляют в службе, не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования в регионах при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим оценивает объем перекрестного субсидирования, учтенный при формировании тарифов на передачу, в 331,7 млрд. руб. Дифференциация тарифов, указывает эксперт, позволила замедлить рост перекрестного субсидирования на 14%, то есть на 46,4 млрд руб.

В «Сообществе потребителей энергии» рассматривают введенную норму как инструмент, расширяющий возможности региональных властей в донастройке схемы льготирования. «Используют ли они его эффективно, обеспечивая льготами реально нуждающихся, или продолжат разгонять маховик перекрестного субсидирования, мы сможем оценить в ходе ближайшей тарифной кампании»,— говорят в ассоциации.

Домохозяйства с электроотоплением, как правило, оплачивают электроэнергию со скидкой в 30% от заниженного тарифа — это один из главных факторов образования перекрестного субсидирования, при этом в общем объеме бытового электропотребления на них приходится 13%, поясняет Сергей Сасим. Дополнительная возможность увеличивать потребление, оплачиваемое по субсидируемому тарифу, по его словам, выглядит нелогичной в ходе борьбы с перекрестным субсидированием.

Подавляющая доля полезного отпуска домохозяйств будет оплачена по субсидируемому тарифу, поэтому «перекрестка» в 2025 году вырастет более чем на 10% и предварительно превысит 330 млрд руб., что станет рекордом, утверждает аналитик. По его подсчетам, в третий диапазон электропотребления укладывалось только 4,7% полезного отпуска бытовых потребителей, или 0,53% лицевых счетов. Граница первого диапазона, добавляет Сергей Сасим, в 19 раз превышает средний по стране показатель электропотребления домохозяйств в 2500 кВт•ч в год, или 206 кВт•ч в месяц. «В таких условиях добиться снижения перекрестного субсидирования и снизить бытовой майнинг невозможно, нужно хотя бы минимизировать потребление по первому диапазону»,— считает он. По мнению аналитика, система дифференциации будет усовершенствована, если размер диапазонов будет коррелировать с темпами сокращения перекрестного субсидирования в регионе.

Анна Тыбинь, Влад Никифоров, Иркутск