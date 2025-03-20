Минфин России может запретить добычу золота под видом геологоразведки

Минфин РФ предложил запретить добычу золота под видом геолого-разведочных работ, так как нередко этой практикой злоупотребляют для получения сверхприбыли. Мера призвана не допустить на рынок драгметаллов нелегальное золото. Соответствующий законопроект опубликован в базе проектов нормативных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Законопроектом планируется запретить отправку добытого при геологоразведке золота на аффинаж (очистку от примесей), пока данные о нем не занесут в государственную информационную систему драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК). Нарушителей будут штрафовать и ограничивать в использовании недр.

В ведомстве пояснили, что нередко недропользователи «под видом геологоразведочных работ осуществляют выборочную отработку только богатых участков на бесплатно полученных лицензиях, получая сверхприбыли и уклоняясь от уплаты платежей в бюджет и нанося непоправимый вред месторождениям». Оставшиеся «бедные» участки месторождений утрачивают свою ценность и перестают разрабатываться.

«Вводимые обязанности и ограничения сделают рынок ДМДК более прозрачным в плане конкуренции, будут нивелироваться конкурентные преимущества лиц, недобросовестно осуществляющих добычу ДМДК»,— заключили в Минфине.

Это не единственное обновление в области драгоценных металлов. В начале февраля правительство внесло в Госдуму законопроект о правилах оборота драгметаллов и камней в ломбардах.

О российском рынке золота — в материале «Ъ» «У золота дела идут блестяще».