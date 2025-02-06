Правительство скорректировало правила оборота драгметаллов и камней

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает правила оборота драгоценных металлов и камней в ломбардах. Он вводит реестр объектов розничной торговли, уточняет полномочия Минфина по изданию нормативных актов, которые регулируют учет, хранение, добычу, производство и обращение этих полезных ископаемых, и распределяет обязанности между ЦБ и Федеральной пробирной палатой. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Документ закрепляет полномочия Минфина по изданию нормативных правовых актов, определяющих порядок отчета по добыче, производству, учету и отбору драгметаллов. Помимо этого законопроект наделяет Банк России правом устанавливать формы документов для работы с драгметаллами и камнями в кредитных организациях. Федеральной пробирной палате поручат разрабатывать нормы экспертизы ювелирных изделий, отбора проб, а также форм сертификатов и паспортов на драгметаллы.

«Предлагается наделить Федеральную пробирную палату полномочиями по утверждению согласованного с ЦБ перечня изделий, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, не подлежащих приему ломбардом в залог»,— говорится в пояснительной записке. Уточняется, что список утвердят по аналогии с уже существующим перечнем, созданным для скупщиков ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов.

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