Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство скорректировало правила оборота драгметаллов и камней

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает правила оборота драгоценных металлов и камней в ломбардах. Он вводит реестр объектов розничной торговли, уточняет полномочия Минфина по изданию нормативных актов, которые регулируют учет, хранение, добычу, производство и обращение этих полезных ископаемых, и распределяет обязанности между ЦБ и Федеральной пробирной палатой. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Документ закрепляет полномочия Минфина по изданию нормативных правовых актов, определяющих порядок отчета по добыче, производству, учету и отбору драгметаллов. Помимо этого законопроект наделяет Банк России правом устанавливать формы документов для работы с драгметаллами и камнями в кредитных организациях. Федеральной пробирной палате поручат разрабатывать нормы экспертизы ювелирных изделий, отбора проб, а также форм сертификатов и паспортов на драгметаллы.

«Предлагается наделить Федеральную пробирную палату полномочиями по утверждению согласованного с ЦБ перечня изделий, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, не подлежащих приему ломбардом в залог»,— говорится в пояснительной записке. Уточняется, что список утвердят по аналогии с уже существующим перечнем, созданным для скупщиков ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов.

Подробнее о российском рынке золота — в публикации «Ъ» «У золота дела идут блестяще».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...