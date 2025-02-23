Сохранить нельзя отменить

Очередная муниципальная реформа входит в решающую стадию: на следующей неделе Госдума планирует принять во втором и третьем, окончательном чтениях новую редакцию закона о местном самоуправлении (МСУ), которая должна заменить предыдущий базовый закон 2003 года. Этот законопроект, внесенный в Госдуму еще в конце 2021-го, был оперативно одобрен в первом чтении в январе 2022 года, но затем завис в нижней палате из-за возникших острых разногласий. Главным камнем преткновения стал предложенный авторами проекта переход с нынешней двухуровневой системы МСУ (поселения и муниципальные районы) на одноуровневую (муниципальные округа). После развернувшейся публичной полемики было решено внести в проект поправку, разрешающую регионам самим решать, будет ли в их системе самоуправления один или два уровня, но всех возражений это пока не сняло. В преддверии решающего голосования в Думе «Ъ» предложил изложить свои аргументы и критику реформы, и ее соавтору.