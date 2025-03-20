Воронежские бизнесмены готовят к открытию альпака-парк в Омске за 35 млн рублей

Воронежский бизнесмен Сергей Слабунов (рестораны «1586», «Энсо», компания Big Event) и местная же ГК «Таркос» (управляющий партнер — Дмитрий Тарасевич) готовят к открытию четвертый парк альпака под брендом «Пача мама». Его планируют запустить в мае 2025 года в парке «Вокруг света» в Омске. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал господин Слабунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Предварительный объем вложений составляет 35 млн руб. Эти средства взяты из прибыли от работы открытых ранее альпака-парков. Планируется, что инвестиции окупятся примерно через два года, но, как отметил собеседник издания, это будет зависеть от трафика посетителей.

Площадь четвертого «Пача мама» составляет порядка 6 тыс. кв. м. В нем планируют поселить не менее 16 альпака, которые находятся на обязательном карантине перед переездом. По словам Сергея Слабунова, в парке будут находиться и другие животные, но какие именно, он не раскрыл.

Как и другие альпака-парки воронежских бизнесменов, объект будет включать визит-центр, где планируется продавать кофе и предметы с символикой «Пача мама». «Общепит не планируем. В парке есть рабочие точки, и мы будем рады добавить им трафика, а не конкуренции»,— рассказал господин Слабунов.

На вопрос о том, почему новая площадка появится именно в «Вокруг света», он сказал, что это один из лучших парков в стране.

Всего при участии Сергея Слабунова открыто четыре парка альпака. Первый носит название El Paco. Его запустили в развлекательном комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области в 2021 году. Объем вложений составил 5 млн руб. В августе 2023-го на курорте «Роза хутор» в Сочи заработал первый «Пача мама» за 70 млн руб. В июле 2024-го открылся второй «Пача мама» под Казанью за 30 млн руб., в октябре — третий «Пача мама» в Ростове-на-Дону за 20 млн. «Я хочу за 2024 и 2025 годы добиться цифры в 1 млн гостей в альпака-парки. Для этого мне нужно будет открыть еще площадки. Мы ведем переговоры с рядом городов»,— говорил прошлой осенью бизнесмен.

Алина Морозова