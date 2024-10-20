Воронежский бизнесмен открыл альпака-парк в Ростове-на-Дону за 20 млн рублей

Воронежский бизнесмен Сергей Слабунов и ГК «Таркос» (управляющий партнер — Дмитрий Тарасевич) открыли в Ростове-на-Дону парк альпака под брендом «Пача мама». Он заработал в техническом режиме на этой неделе. Инвестиции в проект с учетом стоимости покупки животных оцениваются в 20 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал господин Слабунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«По сути, нам не пришлось привлекать дополнительные инвестиции, потому что мы просто реинвестировали, также как и при открытии парка под Казанью»,— рассказал бизнесмен, уточнив, что «Таркос» выступала партнером и при открытии двух предыдущих парков «Пача мама».

Ростовская площадка занимает 3 тыс. кв. м в парке имени Николая Островского в центре города. Там уже находятся 20 альпака. Увеличение их количества пока не планируется, это может произойти к лету «в случае роста трафика». Также в парке есть 20 коз и ручных кроликов. Других животных туда завозить не планируется.

«Я хочу за 2024 и 2025 годы добиться цифры в 1 млн гостей в альпака-парки. Для этого мне нужно будет открыть еще площадки. Мы ведем переговоры с рядом городов. Процесс по времени растянутый»,— заключил Сергей Слабунов.

Это уже четвертый парк альпака, открывшийся при участии господина Слабунова. В 2021 году в развлекательном комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области появился El Paco за 5 млн руб. В августе 2023-го на курорте «Роза хутор» в Сочи заработал первый «Пача мама» за 70 млн руб. В июле 2024-го был запущен второй «Пача мама» под Казанью за 30 млн руб.

Алина Морозова