Воронежский бизнесмен Сергей Слабунов открыл в Сочи парк альпак за 70 млн рублей

На курорте «Роза хутор» в Сочи заработал парк альпак «Пача мама» воронежского бизнесмена Сергея Слабунова. Объем вложений в проект оценивается в 70 млн руб. Об этом сообщает издание De facto со ссылкой на владельца бизнеса. В 2021 году он открыл аналогичный парк El Paco в развлекательном комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области за 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Пока парк в Сочи работает в техническом режиме: первых посетителей приняли 20 августа. Сейчас в нем 20 альпак. Еще часть находится в Воронеже и ждет переезда.

Проект в Сочи реализуется совместно с ГК «Таркос» (сеть пабов Green Hat, ресторан Brazeiro, бары-рестораны Pitnica) и ее управляющим партнером Дмитрием Тарасевичем. В связи с этим посетителям комплекса уже продают лимонады от «Таркоса», там строится кафе, открытие которого запланировано через 1,5 месяца.

Планируется, что инвестиции в проект окупятся в течение дву-трех лет

Господин Слабунов добавил, что связей с руководством курорта у него не было, поэтому ключевую роль в переговорах сыграл подобный проект под Воронежем. По словам бизнесмена, без него ответ был бы отрицательным.

Сергей Слабунов известен в Воронеже как глава компании Big Event, организовавшей в парке «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области несколько зон для развлечений. В 2014 году здесь открылся вестерн-городок «Эль Эвенто», пляж и квест-парк, в 2021-м — парк альпак, в 2022-м — глэмпинг, в мае 2023-го — «Ошка парк», в котором поселились хаски, самоедские лайки, аляскинские маламуты и другие собаки северных пород.

Алина Морозова

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