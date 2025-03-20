Суд арестовал обвиняемого в стрельбе у храма Большой Златоуст

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Романа Штадлера, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. По версии следствия, он выстрелил из травматического пистолета около храма Большой Златоуст на ул. Малышева. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам адвоката Романа Штадлера Натальи Волковой, инцидент произошел в октябре 2023 года, а видео начали распространять только сейчас. Госпожа Волкова подчеркнула, что правоохранители не обнаружили пистолет, из которого производился выстрел.

Кроме того, по данным СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый также стрелял из окна дома в пр. Таллинский, 6 в сторону окон жилых домов 18 февраля текущего года. Однако, по словам адвоката, данный эпизод обвиняемому не вменяется. У самого Романа Штадлера на теле были видны множественные побои.

Информацию о стрельбе в центре Екатеринбурга распространили представители общественного движения «Русская община». На своей странице «Вконтакте» они опубликовали ролик, на котором видно, как Роман Штадлер достает из кармана пальто пистолет и стреляет в воздух, пританцовывая.

После этого обвиняемый был задержан, в отношении него возбудили дело о хулиганстве. Впоследствии происшествием заинтересовался, глава СКР Александр Бастрыкин и потребовал доложить о ходе расследования руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко.

Мария Шараева