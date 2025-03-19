Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в хулиганстве за стрельбу у храма

Следователи предъявили обвинение в хулиганстве жителю Екатеринбурга, который открыл стрельбу из пистолета около храма Большой Златоуст на улице Малышева, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 18 марта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета возле храма. Обвиняемый по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), уроженец Алтайского края 1995 года рождения. Следствием установлено, что 18 февраля он стрелял из окна дома по Таллинскому переулку, 6, в сторону окон жилых домов.

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии подозреваемый был задержан по месту жительства в одной из квартир по улице Молотобойцев в Екатеринбурге, сопротивления он не оказал. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения и устанавливает возможных очевидцев происшествия.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела.

Полина Щуцкая