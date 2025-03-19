Бастрыкину доложат о расследование дела о стрельбе у храма в Екатеринбурге

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о стрельбе возле храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга, сообщили в СКР. Напомним, вечером 18 марта 30-летний уроженец Алтайского края открыл стрельбу из травматического пистолета возле храма на ул. Малышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Свердловские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Александр Басткрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела.