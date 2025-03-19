Группировка войск «Север» в ходе наступления нанесла поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Это следует из ежедневной сводки Минобороны.

За сутки потери украинской армии составили более 230 военных, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА. Российская оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия также поразили силы ВСУ в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новенькое, Степок, Угроеды и Юнаковка Сумской области Украины.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 68 630 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 204 боевых бронированных машины, 2 473 автомобиля, 567 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

Сутками ранее вооруженные силы Украины лишились в Курской области свыше 270 военных, еще один сдался в плен.

Анна Швечикова