Четырем исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

Басманный райсуд Москвы продлил до 24 марта срок ареста четырех предполагаемых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», сообщил ТАСС. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуне (внесены в реестр террористов и экстремистов в России). Заседание прошло в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Исполнителей преступления задержали на следующий день, 23 марта. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте проходят 27 человек.

6 февраля адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил о завершении расследования дела о теракте в концертном зале. По его словам, стороны приступили к ознакомлению с материалами и дело вряд ли скоро передадут для рассмотрения в суд, так как с документами должны ознакомиться порядка тысячи потерпевших. По данным «Ъ», начать рассмотрение дела в суде планируется к годовщине теракта — 22 марта 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террористы пойдут под суд в годовщину теракта».

Никита Черненко