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Годовщину теракта отметят судом

Участники нападения на «Крокус Сити Холл» приступают к ознакомлению с материалами дела

Как стало известно “Ъ”, на этой неделе почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» приступят к ознакомлению с материалами, собранными следствием. Ранее предполагаемым террористам были предъявлены обвинения в окончательной редакции, которые большинству из них грозят пожизненными сроками. При этом расследование основного дела продолжается, и перспективы его весьма туманны, так как организаторы нападения находятся за границей.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следователи ГСУ СКР предъявили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову, которые расстреливали людей, пришедших 22 марта 2024 года на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», а затем совершили поджог зала, обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях (ст. 205, 222 и 223.1 УК РФ). Остальные фигуранты, которым также предъявлено окончательное обвинение, являлись, по версии следствия, пособниками исполнителей преступления. Одни, как, например, выходцы из Ингушетии Джабраил Аушев и Хусейн Медов, обеспечили нападавших автоматами Калашникова, 68 заряженными патронами магазинами и боеприпасами россыпью, предположительно, вывезенными с востока Украины, получив за это более 1 млн руб. Другие обвиняемые выделили им транспорт, предоставили квартиры для проживания, обеспечили финансирование нападения и пр.

Как сообщил в январе 2025 года в интервью «Российской газете» глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, всего в качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» фигурируют 27 человек.

Среди прочих нападавшим инкриминировали и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации или участие в ней). По данным “Ъ”, изначально в расследовании, которое велось ГСУ СКР, данной статьи не было. Но ФСБ установила, что предполагаемые преступники перед своими действиями присягали на верность запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан», входящей в запрещенное в РФ «Исламское государство». Впоследствии уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ по решению Генпрокуратуры было соединено с основным расследованием.

Следствие уложилось в рекордные сроки.

Менее чем за год (обычно подобные расследования занимают не менее полутора лет) было установлено, что нападавшие, действуя при поддержке целой бригады пособников и сообщников, расстреливали буквально всех, кто попадался им на пути в «Крокусе», а затем с помощью бутылок с зажигательной смесью устроили поджог, чтобы усугубить трагедию. В результате от огнестрельных ранений и отравления угарным газом погибли 146 человек, еще более 500 — пострадали.

Затем непосредственные участники нападения покинули столичный регион, отправившись на автомобиле в Брянскую область, где их и задержали. По данным директора ФСБ Александра Бортникова, им планировали организовать коридор через границу и встретить на Украине «как героев».

Для сбора доказательств по делу было назначено и проведено более 1,15 тыс. различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и пр. Потерпевшими признаны и в этом качестве допрошены 2,2 тыс. человек, а еще 1 тыс. человек привлечена к расследованию в качестве свидетелей.

Чтобы всем им ознакомиться с материалами дела, в котором, по некоторым данным, более ста томов, потребуется до полугода, но следствие решило, что достаточно предоставить обвиняемым данные, касающиеся непосредственно их самих, что существенно сократит процесс.

Предполагается, что уже в марте уголовное дело поступит на утверждение в Генпрокуратуру, а к годовщине теракта, 22 марта,— во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По данным “Ъ”, материалы, которые будут изучены военным судом, выделены из основного уголовного дела о теракте, расследование по которому будет продолжено. Цель — установить всех причастных к нападению, в том числе организаторов и идейных вдохновителей акции, которые находятся за границей. Также предстоит найти двух выходцев с Северного Кавказа, участвовавших в вооружении террористов. А в отдельном уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и халатности (ст. 293 УК РФ) — дать оценку действиям администрации самого концертного зала.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Теракт в «Крокус Сити Холле»

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Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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