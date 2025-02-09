Годовщину теракта отметят судом

Как стало известно “Ъ”, на этой неделе почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» приступят к ознакомлению с материалами, собранными следствием. Ранее предполагаемым террористам были предъявлены обвинения в окончательной редакции, которые большинству из них грозят пожизненными сроками. При этом расследование основного дела продолжается, и перспективы его весьма туманны, так как организаторы нападения находятся за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следователи ГСУ СКР предъявили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову, которые расстреливали людей, пришедших 22 марта 2024 года на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», а затем совершили поджог зала, обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях (ст. 205, 222 и 223.1 УК РФ). Остальные фигуранты, которым также предъявлено окончательное обвинение, являлись, по версии следствия, пособниками исполнителей преступления. Одни, как, например, выходцы из Ингушетии Джабраил Аушев и Хусейн Медов, обеспечили нападавших автоматами Калашникова, 68 заряженными патронами магазинами и боеприпасами россыпью, предположительно, вывезенными с востока Украины, получив за это более 1 млн руб. Другие обвиняемые выделили им транспорт, предоставили квартиры для проживания, обеспечили финансирование нападения и пр.

Как сообщил в январе 2025 года в интервью «Российской газете» глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, всего в качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» фигурируют 27 человек.

Среди прочих нападавшим инкриминировали и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации или участие в ней). По данным “Ъ”, изначально в расследовании, которое велось ГСУ СКР, данной статьи не было. Но ФСБ установила, что предполагаемые преступники перед своими действиями присягали на верность запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан», входящей в запрещенное в РФ «Исламское государство». Впоследствии уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ по решению Генпрокуратуры было соединено с основным расследованием.

Следствие уложилось в рекордные сроки.

Менее чем за год (обычно подобные расследования занимают не менее полутора лет) было установлено, что нападавшие, действуя при поддержке целой бригады пособников и сообщников, расстреливали буквально всех, кто попадался им на пути в «Крокусе», а затем с помощью бутылок с зажигательной смесью устроили поджог, чтобы усугубить трагедию. В результате от огнестрельных ранений и отравления угарным газом погибли 146 человек, еще более 500 — пострадали.

Затем непосредственные участники нападения покинули столичный регион, отправившись на автомобиле в Брянскую область, где их и задержали. По данным директора ФСБ Александра Бортникова, им планировали организовать коридор через границу и встретить на Украине «как героев».

Для сбора доказательств по делу было назначено и проведено более 1,15 тыс. различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и пр. Потерпевшими признаны и в этом качестве допрошены 2,2 тыс. человек, а еще 1 тыс. человек привлечена к расследованию в качестве свидетелей.

Чтобы всем им ознакомиться с материалами дела, в котором, по некоторым данным, более ста томов, потребуется до полугода, но следствие решило, что достаточно предоставить обвиняемым данные, касающиеся непосредственно их самих, что существенно сократит процесс.

Предполагается, что уже в марте уголовное дело поступит на утверждение в Генпрокуратуру, а к годовщине теракта, 22 марта,— во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По данным “Ъ”, материалы, которые будут изучены военным судом, выделены из основного уголовного дела о теракте, расследование по которому будет продолжено. Цель — установить всех причастных к нападению, в том числе организаторов и идейных вдохновителей акции, которые находятся за границей. Также предстоит найти двух выходцев с Северного Кавказа, участвовавших в вооружении террористов. А в отдельном уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и халатности (ст. 293 УК РФ) — дать оценку действиям администрации самого концертного зала.

Николай Сергеев