Музыкант нарезал на кусочки

Имеющий интересы на рынке общепита музыкант и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков решил заняться мясопереработкой. Связанная с ним компания планирует запустить производство мясной продукции по технологии су-вид в Подмосковье. Это уже вторая попытка музыканта закрепиться на рынке. Ранее он занимался поставками сырого мяса в рестораны, но компания была закрыта пять лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Сергей Жуков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Певец Сергей Жуков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Солист музыкальной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков планирует запустить собственное производство мясной продукции и деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид (слегка обжаренный продукт со специями — как правило, в вакуумной упаковке), рассказал представитель одного из ресторанов, получивших предложение о сотрудничестве. Источник “Ъ”, знакомый с ходом запуска проекта, говорит, что производство мощностью 3 тонны продукции в сутки откроется в течение нескольких месяцев в подмосковном Лосино-Петровском.

Поставки планируется осуществлять в рестораны и продуктовые сети, отмечает собеседник “Ъ”.

«Это стартап, который находится в подготовительной стадии»,— сообщил “Ъ” представитель музыканта Петро Шекшеев.

Развитие производства планируется через ООО «Митмитмит-М», говорит источник “Ъ”, близкий к проекту. По данным Kartoteka.ru, компания была создана в октябре 2024 года и учреждена Филиппом Чепигой (его доля в юрлице составляет 51%), Татьяной Севрюковой (25%) и Андреем Крыловым (24%). Филиппа Чепигу в СМИ называли адвокатом Сергея Жукова.

В последние годы на российском рынке набирает популярность производство мясной продукции по технологии су-вид, хотя оно все еще остается нишевым, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По подсчетам аналитической компании «Нильсен», в 2024 году продажи таких мясных полуфабрикатов выросли на 7,4% год к году, хотя годом ранее прирост составлял 19,9%.

Однако с реализацией продукции в рестораны могут возникнуть сложности. Чаще всего заведения готовят такую продукцию самостоятельно, говорят в ГК «Шоколадница», «Якитории» и Gagawa. Но предложение может быть интересно несетевым ресторанам, для которых организация собственного производства пока недоступна по финансовым причинам, считает гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин. Спрос также может быть сформирован магазинами, которые все чаще предлагают готовую еду, и онлайн-сервисами доставки блюд, не исключает бренд-шеф «Якитории» Юрий Кувандыков.

У Сергея Жукова уже были попытки работать на рынке поставок мяса.

В 2017 году он открыл ООО «Митмитмит», которое занялось поставками говядины и баранины в столичные рестораны. Но в 2019 году бизнесмен вышел из состава учредителей компании, а в 2020 году она была ликвидирована. Сергей Юшин полагает, что бизнес мог быть закрыт из-за высокой конкуренции и неэффективности менеджмента.

Сергей Жуков участвует также в проектах на ресторанном рынке. Сеть баров «Руки вверх!» и рестораны «Папа жарит мясо» позиционируются как проекты музыканта. Бары развиваются через ООО «РВ Москва», где долями владеют Виктория Оманчук и Павел Чесноков, у которых по 40%, и Александра Лунева с долей 20%, указано в СПАРК. ООО «Папа жарит мясо», в котором у Сергея Жукова была доля до 2024 года, ликвидировано в начале 2025-го. Другое юрлицо под таким же названием принадлежит Филиппу Чепиге.

В последнее время Сергей Жуков запустил несколько проектов с собственными торговыми марками, в частности производство уходовой косметики под брендом «Руки вверх Beauty» и энергетики «Энергия Руки вверх!», говорит Петро Шекшеев. Стартап с мясопереработкой, если станет успешным, может продолжить эту линейку, резюмирует он.

Дарья Андрианова, Владимир Комаров, Алина Мигачёва