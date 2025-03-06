Им бы только тарелки бить

К началу апреля прекратит работу сеть по продаже товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen, в создании которой участвовал известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Такие проекты могли бы стать альтернативой ушедшим из России зарубежным брендам, но, по словам эксперта, локальные ритейлеры не всегда видят возможности в масштабировании бизнеса. Кроме того, им все сложнее конкурировать с онлайн-розницей, где пока удается оптимизировать ценообразование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Ивлев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Константин Ивлев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что сеть магазинов товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen прекращает с апреля 2025 года свою работу, говорится на официальном сайте ритейлера. Сеть была создана почти полтора года назад как совместный проект шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева и производителя посуды и текстиля для дома BY. Тогда же открылся первый брендовый магазин площадью 200 кв. м на месте бывшей торговой точки Zara Men в московском ТЦ «Афимолл» (см. “Ъ” от 12 октября 2022 года). Сейчас у компании всего шесть магазинов, пять из которых находятся в Москве, один — в Екатеринбурге.

«Было принято обоюдное решение компанией BY и Константином Ивлевым, как держателем торговой марки IvlevChef, закрыть магазины и прекратить выпуск продукции под единым брендом»,— заявил “Ъ” представитель управляющей компании Ivlev Group.

Однако, по его словам, свой бренд господин Ивлев планирует развивать дальше. Новый проект под брендом IvlevChef, возможно, будет представлен осенью 2025 года, не исключает представитель шеф-повара.

Причиной закрытия магазинов могли стать проблемы с выстраиванием концепции бренда, считает руководитель отдела аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова. «Ivlev Group позиционировала свои товары как премиальный сегмент, в то время как покупатели воспринимали его как демократичный, поэтому ожидания потребителей расходились с реальностью»,— добавляет эксперт.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что ситуация, когда ритейлер переоценивает значение бренда селебрити, достаточно распространенная. Зачастую, продолжает он, предпринимателям кажется, что достаточно «встать под зонтик» авторитетного эксперта отрасли, но самого покупателя больше интересуют ассортимент и качество продукции, нежели лицо, ее представляющее.

IvlevChef Home BY Kitchen создавалась в тот момент, когда российский рынок из-за военного конфликта на Украине покидали специализированные западные ритейлеры, включая шведскую IKEA.

Но, как показывает опыт сотрудничества Константина Ивлева и BY, такие проекты пока не смогли стать альтернативой ушедшим зарубежным брендам, несмотря на открывшиеся возможности и освободившиеся ниши.

Проблема этого сегмента в том, что ритейлеры быстро отказываются от идеи масштабировать бизнес, если за короткий срок не достигаются желаемые результаты продаж, считает руководитель направления торговой недвижимости консалтинговой компании IBC Real Estate Владимир Чернусь.

Некрупные игроки без сильной закупочной компетенции и общего масштаба продаж уже не могут конкурировать с онлайн-розницей и DIY-ритейлерами, которые ощутимо увеличили количество предложений в этом сегменте, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в онлайне категория товаров и мебели для дома на втором месте по популярности у потребителей.

По подсчетам IBC Real Estate, 40% всего онлайн-рынка DIY-товаров приходится на маркетплейсы. Онлайн-площадки также развивают собственные товарные марки, например OZON Home, Razz от Wildberries, Pragma от «Яндекс Маркета». Но основным каналом реализации в сегменте по-прежнему остается офлайн-розница, подчеркивает господин Чернусь. Несмотря на то что на рынке появилось очень много брендов товаров для дома, рынок нельзя назвать перенасыщенным и спрос на эту категорию всегда высокий, заключает Алексей Ванчугов.

Алина Мигачёва, София Мешкова