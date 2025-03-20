Демпартия уходит налево

Демократический избиратель США, согласно соцопросам, разочаровался в лидерах партии. Особое негодование вызвал поступок лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, без сопротивления согласившегося на принятие республиканских предложений по бюджету, предполагающих сокращение расходов федерального правительства (см. “Ъ” от 16 марта). При этом социологи фиксируют смещение демократического электората влево. И это может привести к формированию новой политической группы с новыми лидерами, как это происходило внутри Республиканской партии, где в 2009 году возникло сильное правое крыло под названием «Движение чаепития». С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Scarbrough / AP Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Решение лидера демократов в Сенате Чака Шумера поддержать предложенный республиканцами бюджет, чтобы избежать шатдауна, высоко оценили далеко не все. Однопартийцы господина Шумера начали задаваться вопросом о его политическом будущем и о возможности замены политика на кого-то более молодого. Все чаще звучат призывы выдвинуть в Сенат от Нью-Йорка, который сейчас представляет Чак Шумер, конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес — яркую представительницу прогрессистского крыла Демпартии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер демократического меньшинства в Сенате Чака Шумер

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Лидер демократического меньшинства в Сенате Чака Шумер

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Сенатор многократно пытался утихомирить соратников. Появившись во вторник в эфире MSNBC, он хоть и признал, что обеспокоенность однопартийцев имеет под собой основания, но заверил, что выбрал из двух зол меньшее. По словам политика, если бы бюджет не был принят в прошлую пятницу, это бы предоставило исполнительной власти (то есть республиканцам) максимальные полномочия для дальнейшего сокращения федеральных программ. Не работали бы даже суды, что означало бы полный карт-бланш для республиканцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстранты в Балтиморе

Фото: Stephanie Scarbrough / AP Демонстранты в Балтиморе

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Решение Чака Шумера, может, и рационально, пишет колумнист MSNBC Джахан Джонс, но «проблема в том, что его работа заключается не только в принятии трудных решений, даже если эти решения правильные», но и в «объединении своей партии», которая сейчас находится в поиске лидеров и направления развития.

Рядовые однопартийцы так разозлились на высокопоставленного демократа, что запланированная Чаком Шумером на эту неделю поездка по стране для презентации его книги была отменена по «соображениям безопасности», сообщает MSNBS. Пояснялось, что поездка господина Шумера могла вызвать массовые протесты «либеральных активистов, разгневанных его решением» по бюджету.

К слову, либеральное протестное движение в США все больше набирает обороты.

Однако до сих пор оно было направлено не на руководство Демпартии, а на республиканцев — в первую очередь Илона Маска и его автоконцерн Tesla. Недовольные все чаще поджигают электрокары Tesla по всей стране. В эфире Fox News миллиардер заявил: «работают крупные силы», которые «финансируют» и «координируют» такие действия.

Как следует из опроса от CNN, 52% избирателей, придерживающихся демократических взглядов, считают, что руководство их партии ведет ее в неверном направлении. Более того, согласно опросу от NBC, 65% демократических американцев выступают против компромиссов с республиканцами — это на шесть процентных пунктов выше, чем было в первый срок Дональда Трампа.

На этом фоне некогда главные лидеры общественного мнения для демократов либо самоустранились, либо разочаровывают своих почитателей.

О трех ныне живущих бывших президентах-демократах — Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Джо Байдене — почти ничего не слышно с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность. Бывший вице-президент Камала Харрис после провала на президентских выборах вообще пропала с радаров.

Ее напарник по той гонке губернатор Миннесоты Тим Уолз чуть чаще появляется на публике, но, например, в весьма спорном амплуа стендапера.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, чьи президентские амбиции давно не являются секретом, находится в поиске новой стратегии, нередко обмениваясь мнениями с крайне правыми активистами и комментаторами в своем новом подкасте, что вызывает у демократов вопросы. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, хотя в отличие от Чака Шумера и сохранил свою фракцию, выступив против упомянутого законопроекта о финансировании, но тоже, по мнению большинства комментаторов, в значительной степени оказался неэффективным.

Впрочем, ярость демократического электората в отношении как консерваторов, так и руководства своей собственной партии в конечном счете может стать хорошей новостью для этой политической силы.

Гнев «может иметь решающее значение для консолидации партии», считает колумнист телеканала MSNBC Пол Уолдман. По его словам, пока избиратели-демократы с тревогой наблюдают за тем, как Дональд Трамп и Илон Маск демонтируют федеральное правительство, на первый план выходят новые лица, которые смогут действовать агрессивно и «будут выступать против (действий республиканцев.— “Ъ”) громко и без смущения».

Важную роль в этом контексте стали играть женщины. Некоторые представительницы Демпартии в нижней палате Конгресса, услышав о чаяниях избирателей, сняли видео под названием «Выбери своего бойца». В ролике задействованы уже упоминавшаяся Александрия Окасио-Кортес и демократка от Техаса Жасмин Крокетт. Обе они придерживаются более прогрессистских взглядов, чем средний демократический политик. И именно их сегодня называют одними из главных звезд Демпартии.

Тем временем независимый сенатор левого толка (голосует с демократами) Берни Сандерс собирает толпы на своих митингах «Остановим олигархию».

Все это может указывать на то, что гнев демократического электората заставляет его смещаться влево. MSNBS со ссылкой на прогрессистскую группу Run For Something, помогающую либералам баллотироваться на государственные посты и должности в местных органах власти, утверждает: только с момента инаугурации Дональда Трампа она зарегистрировала почти столько же потенциальных кандидатов на различные выборные посты, сколько за 2017 и 2018 годы совокупно.

MSNBC полагает, что процессы, которые сейчас происходят в Демократической партии США, можно сравнить с тем, что происходило у республиканцев с «Движением чаепития». В результате протестного движения разрозненных активистов-республиканцев против политики Барака Обамы в 2009 году сформировалось мощное правое крыло партийных лидеров, которое уже через год смогло представить серьезную силу на выборах в Конгресс.