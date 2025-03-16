У демократов наступил шансдаун

В конце прошедшей недели стало очевидно, что кризис в Демократической партии США — единственной политической силе, способной противостоять Дональду Трампу,— не идет на убыль. Из-за раскола в партии был упущен шанс хоть как-то ограничить администрацию 47-го президента в ее действиях, сделав принятие бюджета предметом торга. Теперь как минимум на ближайшие шесть месяцев республиканцы получили карт-бланш практически на любые действия. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Дональд Трамп выступает с речью в Конгрессе 4 марта 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент Дональд Трамп выступает с речью в Конгрессе 4 марта 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Многие члены Демократической партии в обеих палатах Конгресса до пятницы, 14 марта, всерьез рассматривали возможную остановку работы правительства из-за отсутствия утвержденного бюджета (шатдауна) как средство замедлить реализацию повестки Дональда Трампа. Не имея большинства ни в одной из палат, они рассчитывали это сделать через филибастер в Сенате — блокирование закона на уровне процедурного голосования.

Для преодоления филибастера республиканцам требовалось 60 голосов. Однако им в верхней палате Конгресса было гарантировано только 52 голоса (сенатор-республиканец Рэнд Пол намекал, что может выступить против однопартийцев, считая закон о бюджете недостаточно экономным).

Таким образом, даже учитывая голос вице-президента Джей Ди Вэнса, который обладает правом голосовать по спорным вопросам, республиканцам все равно требовалась поддержка как минимум семи демократов.

Многие члены Демпартии увидели в сложившейся ситуации прекрасную возможность сделать бюджет предметом торга для отмены спорных решений администрации Дональда Трампа.

Однако эти надежды начали таять еще накануне голосования, когда вечером 13 марта лидер демократов в Сенате Чак Шумер объявил, что планирует поддержать законопроект. «Я буду голосовать за то, чтобы правительство оставалось открытым, а не закрывалось»,— сказал он, отметив, что, по его мнению, остановка работы правительства принесет демократам больший вред, чем продление его полномочий.

На тот момент господин Шумер был лишь вторым демократом в Сенате, который заявил о намерении отдать свой голос в поддержку законопроекта. Он присоединился к сенатору Джону Феттерману из Пенсильвании — штата, где Дональд Трамп уверенно одержал победу на президентских выборах. На сегодня в верхней палате Конгресса господин Феттерман считается самым близким к администрации Трампа демократом, поэтому его позиции никто не удивился. А вот решение господина Шумера стало для многих громом среди ясного неба.

Тем не менее до вечера 14 марта не было определенности относительно того, будет ли законопроект принят,— авторитета лидера демократов в Сенате могло и не хватить для того, чтобы за ним последовало достаточное число однопартийцев.

Когда же голосование завершилось, демократы, которые были настроены на борьбу, просто рвали на себе волосы. 62 законодателя выступили за допуск законопроекта к дебатам и 54 — за сам документ.

То есть примеру Чака Шумера, поддержавшего законопроект, последовали еще два сенатора-демократа. А в процедурном голосовании к нему присоединились восемь однопартийцев.

В субботу, 15 марта, во второй половине дня временная резолюция по бюджету была подписана президентом. Комментируя решение лидера демократов, Дональд Трамп написал в соцсети The Truth: «Поздравляем Чака Шумера с правильным поступком — потребовались мужество и смелость!.. Мы все должны работать вместе… Непринятие (документа.— “Ъ”) стало бы разрушительным для страны».

Однако однопартийцы-демократы такой оценки не разделяли. Еще в пятницу бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с резким заявлением: «Этот разрушительный законопроект только ухудшает ситуацию. Демократы не должны покупаться на этот ложный выбор. Мы должны бороться». Госпожа Пелоси призвала к избранию нового лидера демократов в Сенате.

Ее поддержали многие однопартийцы. Так, конгрессвумен-демократка Александрия Окасио-Кортес резко осудила Чака Шумера и тех, кто поддержал его при голосовании в Сенате. По ее словам, это «оплеуха» всем демократам, которые пытались препятствовать прохождению законопроекта в нижней палате, и карт-бланш Илону Маску, который теперь сможет продолжать делать все, что ему заблагорассудится.

По мнению The Hill, проблема для демократов «заключается в том, что их собственные разногласия — по всем вопросам, от законодательства до более широкой неопределенности относительно линии партии — не позволили им воспользоваться преимуществом».

В статье утверждается, что партия никак не может выбрать стратегию, на какой основе консолидироваться и двигаться дальше — по центру или начать движение влево.

И происходит это даже несмотря на то, что цифры указывают, что все больше избирателей-демократов и тяготеющих к ним независимых избирателей хотели бы, чтобы партия стремилась к центру. Так, если, согласно данным Gallup, в 2021 году за это выступали только 34%, то в 2025-м таких избирателей оказалось уже 45%, а количество тех, кто хотел бы, чтобы демократы придерживались прежней линии, сократилось с 31% до 22%.