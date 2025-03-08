Американские журналисты и эксперты обсуждают вскрывшиеся благодаря публикации The New York Times подробности открытого столкновения госсекретаря Марко Рубио с миллиардером Илоном Маском на совещании в Овальном кабинете. Непосредственным следствием скандала стало решение президента Трампа ограничить полномочия господина Маска. Пресса видит в случившемся явный конфликт «старых» сторонников Дональда Трампа с приглашенными им советниками-миллиардерами и открывающуюся для демократов возможность эффективно атаковать Республиканскую партию.

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Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

The Verge (Нью-Йорк, США)

Илон Маск против Марко Рубио: вы за кого?

Пока Маск и Рубио быковали по поводу того, кто должен руководить Государственным департаментом, «президент сидел, откинувшись в кресле, со скрещенными на груди руками, как если бы он смотрел теннисный матч». Результатом встречи стала первая попытка найти для Маска хоть какие-то тормоза. Ага, удачи в поисках!

The Hill (Вашингтон, США)

Ссора Маска и Рубио повышает внимание к подходу Трампа

Перепалка, во время которой Маск и Рубио, судя по всему, весьма горячо обменивались резкостями по поводу сокращений в Госдепе, привлекла всеобщее внимание к более широкому вопросу о сомнительных политических шагах президента Трампа после своего возвращения в Белый дом… Для начала, решение предоставить Маску такую публичную и ответственную роль очевидным образом задело даже некоторых членов правительства Трампа… Богатейший человек мира сокращает министерства, от которых зависят миллионы американцев.

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Фото: Annabelle Gordon / Reuters Марко Рубио

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

NBC (Нью-Йорк, США)

Популистская платформа Трампа «прогибается» под напором миллиардеров

Послушав перепалку членов своего кабинета со своим крупнейшим политическим благодетелем, Трамп публично подрезал Маску крылья… Тем не менее стычка позволила высветить более широкое противостояние между старой гвардией трампистских популистов и ветеранов от политики, с одной стороны, и Маском и бандой сверхбогатых советников Трампа, с другой. И это был первый серьезный признак того, что Трамп на самом деле может испытывать беспокойство по поводу того, как самый богатый человек в мире небрежно выбрасывает на помойку сотни тысяч скромно оплачиваемых федеральных служащих и программы, которые служат интересам MAGA-избирателей.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Илон Маск заставляет республиканцев потеть, а демократам предоставляет новую мишень

За семь недель второго президентского срока господина Трампа Илон Маск не просто перевернул правительство вверх ногами. Его всеприсутствие в Вашингтоне быстро стало тем непредсказуемым фактором, который может совершенно изменить политику… Риски для республиканцев выходят далеко за пределы того возможного эффекта, который окажут его сокращения на избирателей. Господин Маск — эксцентричная необузданная фигура… хранимая его собственным богатством и элитарным статусом в индустрии высоких технологий… Избранные должностные лица, стратеги и активисты демократов принимают стратегию «Начинаем с Маска» как способ объединить своих сторонников и установить первую линию атаки на республиканцев.

Подготовил Виктор Буй