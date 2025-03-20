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Конституционный суд Сеула вынесет решение об импичменте и.о. президента 24 марта

Конституционный суд Южной Кореи 24 марта вынесет решение об импичменте иcполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хан Док Су. Об этом в четверг сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на пресс-релиз Конституционного суда.

Фото: Lillian Suwanrumpha / Pool / Reuters

Фото: Lillian Suwanrumpha / Pool / Reuters

«Решение будет оглашено в понедельник (24 марта.— "Ъ") в десять часов утра»,— цитирует «Рёнхап» сообщение Конституционного суда.

Согласно Конституции Южной Кореи, для поддержки ходатайства об импичменте требуется согласие как минимум шести судей. В настоящее время в процессе задействовано восемь судей. Если ходатайство об импичменте будет удовлетворено, Хан Док Су будет отстранен от должности, если же оно будет отклонено, он будет восстановлен в должности, пишет «Рёнхап».

В конце декабря парламент Южной Кореи большинством голосов проголосовал за импичмент и. о. президента Южной Кореи премьер-министра Хан Док Су. В ходатайстве указаны пять причин для импичмента, включая его предполагаемую причастность к введению военного положения, его отказ назначить дополнительных судей в Конституционный суд и его отказ принять два законопроекта о статусе специального адвоката для Юн Сок Ёля. Хан Док Су отрицает вину, утверждая, что он выступал против введения военного положения и не принимал участия в стягивании войск к зданию Национального собрания.

Ранее импичмент был объявлен президенту Юн Сок Ёлю. Он был отстранен от власти за решение объявить военное положение в стране. В отношении отстраненного президента ведется расследование о мятеже и госизмене. Судьба отстраненного от власти лидера будет зависеть от того, будет ли его попытка ввести в стране военное положение квалифицирована как организация мятежа. Признание его виновным в этом преступлении грозит ему пожизненным заключением или смертной казнью.

Подробнее о политическом кризисе — в материале «Ъ» «Южнокорейского президента убрали со второй попытки».

Анастасия Домбицкая

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