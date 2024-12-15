Южнокорейского президента убрали со второй попытки

Депутатам южнокорейского парламента удалось со второй попытки вынести импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Это произошло благодаря переходу на сторону оппозиции 12 членов пропрезидентской партии. Впрочем, ставить точку в деле Юна еще рано: импичмент должен быть утвержден Конституционным судом, в котором сейчас нет необходимого количества судей. С другой стороны, в судьбе президента не исключен и весьма драматичный поворот: Юн Сок Ёль находится под следствием и ему может быть предъявлено обвинение в мятеже — преступлении, на которое президентский иммунитет не распространяется и за которое он вполне может быть арестован еще до вердикта суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Reuters Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Reuters

Почти сразу же после первой неудавшейся попытки провести предложение об импичменте президента 7 декабря лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён пообещал, что он и его однопартийцы не сдадутся и будут проводить еженедельные голосования по отстранению главы государства от должности за необоснованное введение им военного положения. Впрочем, растягивать этот процесс на бесконечно долгие недели демократам не пришлось: 14 декабря со второго раза в парламенте набралось необходимое для прохождения инициативы число голосов. За импичмент Юн Сок Ёля проголосовали 204 из 300 депутатов, 85 высказались против. Исходя из арифметики, это значит, что на сей раз 12 депутатов из пропрезидентской партии «Сила народа» встали на сторону политических оппонентов.

Вместе с тем поставить точку в президентстве Юн Сок Ёля с исходом парламентского голосования было бы преждевременно.

Импичмент еще должен утвердить Конституционный суд, у которого на это по закону есть до полугода.

При этом пока ситуация осложняется тем, что с октября в этом судебном органе работают только шесть судей при кворуме девять человек. Поэтому в ближайшее время парламенту придется оперативно выдвинуть на имеющиеся вакансии еще трех судей, так как по закону для окончательного утверждения импичмента главы государства это решение должны поддержать минимум семь из девяти членов Конституционного суда.

Меж тем еще до того, как в Южной Корее утрясут все формальности, связанные с судьями, господина Юна может поджидать куда более печальный, нежели импичмент, итог. В настоящее время отстраненный от исполнения своих обязанностей глава государства находится под следствием, в том числе по статье о мятеже. А это именно та статья, на которую не распространяется президентский иммунитет от судебного преследования, не говоря уже о том, что за это преступление по законам Южной Кореи предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Поэтому не исключено, что еще до вердикта Конституционного суда Юн Сок Ёля могут арестовать.

Впрочем, если неделей ранее сам герой скандала, погоревший на необдуманном решении о введении военного положения, казался заметно сникшим и смирившимся с любой уготованной участью, то после объявления ему импичмента в субботу Юн Сок Ёль решил явить себя в образе человека, готового побороться за себя. «Хотя на данный момент я прекращаю свою деятельность, путь, который я проделал вместе с людьми за последние два с половиной года, устремленный в будущее, никогда не должен прерваться. Я никогда не сдамся»,— уверенно заявил господин Юн, очевидно, рассчитывая на возможность быть восстановленным в должности Конституционным судом.

Ну а до тех пор, пока судьи не определятся со своим решением, управлять страной с приставкой и. о. был назначен премьер-министр Хан Дак Су. «Я отдам все свои силы и усилия для стабилизации правительства»,— сказал господин Хан журналистам после вынесения импичмента Юн Сок Ёлю.

Вскоре после этого временный южнокорейский лидер поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом, заверив уходящего главу Белого дома в том, что альянс Сеула и Вашингтона останется нерушимым, невзирая на нынешнюю политическую турбулентность в Южной Корее. «Правительство будет проводить нашу дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев и работать над тем, чтобы альянс Южной Кореи и США продолжал сохраняться и развиваться без колебаний»,— заявил Хан Дак Су.

На деле, однако, избежать изменений в отношениях между Сеулом и Вашингтоном будет непросто. Если суд поддержит импичмент Юн Сок Ёля, Южную Корею ждут досрочные президентские выборы, по итогах которых победа почти наверняка достанется лидеру оппозиционных демократов Ли Чжэ Мёну. Эту политическую силу нельзя даже с натяжкой отнести к антиамериканским, однако к связям со Штатами демократы всегда относились с куда меньшим пиететом, нежели пока еще правящие консерваторы. Оппозиция, например, крайне негативно отнеслась к идее отправки южнокорейского оружия на Украину, с которой под давлением американцев начал недавно открыто заигрывать Юн Сок Ёль.

Второй же фактор, способный скорректировать двусторонние отношения в сторону некоторого охлаждения,— приход уже 20 января 2025 года к власти в США Дональда Трампа. Как известно, еще в свой первый президентских срок господин Трамп потребовал от всех союзников США вносить большую лепту в свою собственную защиту, не став делать никаких исключений и для Южной Кореи, где расквартированы 28,5 тыс. американских военных. И пока ничто не предвещает, что в свой второй срок этот политик станет более лоялен к американским союзникам в Азии по части финансовых расходов.

Кроме того, вероятный переход власти к президенту, представляющему Демократическую партию, уже контролирующую парламент, вполне возможно аукнется и Токио, с которым Юн Сок Ёль пошел на беспрецедентную нормализацию. Для демократов же любые уступки Японии, особенно по части исторических вопросов в период японского колониального господства в Азии, всегда были крайне болезненны.

И не исключено, что в случае прихода к власти в Сеуле новая администрация возьмет куда более жесткий курс в отношениях с Японией.

И чуть ли не единственной страной, которой смена власти в Сеуле может быть на руку, является Северная Корея, в отношении которой демократы традиционно демонстрировали куда более мягкий подход, чем консерваторы. Впрочем, на фоне полного разрыва связей между Севером и Югом Корейского полуострова в два с небольшим года президентства Юн Сок Ёля Пхеньян давно уже перестал высказывать какую бы то ни было заинтересованность в восстановлении диалога.

Наталия Портякова