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Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента

Парламент большинством голосов проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хан Док Су, пишет «Рёнхап». Ранее импичмент был объявлен президенту Юн Сок Ёлю. Он был отстранен от власти за решение объявить военное положение в стране.

Хан Док Су

Хан Док Су

Фото: Yonhap / Reuters

Хан Док Су

Фото: Yonhap / Reuters

За отставку и. о. президента единогласно проголосовали 192 депутата. Это первый случай в истории страны, когда парламент объявил импичмент исполняющему обязанности президента.

Оппозиция инициировала импичмент из-за того, что правительство отказалось рассматривать законопроекты о расследовании в отношении Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи. Ее подозревают в коррупции. Премьер Хан Док Су объяснял это решение тем, что прежде, чем обсуждать подобные инициативы, правящая и оппозиционные партии должны договориться.

Юн Сок Ёлю объявили импичмент со второй попытки 14 декабря благодаря переходу на сторону оппозиции 12 членов правящей партии. Теперь это решение должен утвердить Конституционный суд. В отношении отстраненного президента ведется расследование о мятеже и госизмене. Дело касается введения военного положения (оно продлилось шесть часов) из-за противостояния его партии с оппозицией.

Подробнее о политическом кризисе — в материале «Ъ» «Южнокорейского президента убрали со второй попытки».

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