Трамп: разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа продлилась час. По словам американского лидера, он стремился сблизить позиции Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Большая часть обсуждения касалась вчерашнего разговора с президентом Путиным c тем, чтобы выровнять Россию и Украину в том, что касается их запросов и нужд. Мы на очень хорошем пути»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Американский президент пообещал поручить госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолцу сформулировать «подходящее описание» затронутых тем. Вскоре Госдепартамент опубликует соответствующее заявление.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился около двух часов. Российский президент принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Теперь Москва и Вашингтон намерены обсуждать прекращение боевых действий в Черном море.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян