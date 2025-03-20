Министр Венгрии: Трамп воспринимает ЕС как политического соперника

Президент США Дональд Трамп рассматривает Евросоюз как политического соперника и ведет себя соответствующе. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OLIVIER HOSLET / EPA / ТАСС Фото: OLIVIER HOSLET / EPA / ТАСС

«Многие совершают ошибку, недооценивая степень неприязни администрации (Дональда. — "Ъ") Трампа к европейским институтам»,— сказал Янош Бока в интервью FT.

По словам венгерского чиновника, американский лидер «рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, но и как политического соперника».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждал, что решение большинства членов ЕС продолжать поддерживать Украину приведет к еще большему числу жертв и разрушений. Он выражал надежду на то, что «приверженность президента Трампа сделать эти переговоры с Россией успешными сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс».

О реакции Европы на диалог Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».

Анастасия Домбицкая