Орбан: Венгрия не поддержит ускоренную евроинтеграцию Украины

Венгрия планирует выступить против ускоренного приема Украины в Евросоюз (ЕС) на саммите объединения в Брюсселе 20-21 марта, заявил премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, за три года конфликта Украина обошлась Венгрии в 2,5 млн форинтов (около €6,25 тыс.) на каждую семью. В случае если Украина немедленно присоединится к ЕС, то прямые затраты для венгерских семей возрастут, подчеркнул господин Орбан.

«За последние три года война обошлась Венгрии в 2,5 млн форинтов на каждую семью и домохозяйство. Если вступление Украины в ЕС произойдет прямо сейчас, то прямые затраты составят в первый год 500 тыс. форинтов на каждую семью. Мы не хотим идти на такой риск, поэтому будем придерживаться своей позиции»,— сказал венгерский премьер во время встречи с лидерами партий фракции «Патриоты Европы» в Брюсселе (цитата по MTI).

Он также отметил, что на предстоящем саммите Венгрия не поддержит планы совместных заимствований на военные цели, включая финансирование вооружений для Украины. По его мнению, каждое государство должно финансировать программы перевооружения из собственного бюджета, а не привлекать совместные заимствования со стороны Евросоюза.

Дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии ранее призвали Брюссель предоставить «конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс вступления Украины» в Евросоюз (ЕС). Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока говорил, что Венгрия не поддержит итоговый документ саммита ЕС, если в нем пропишут ускорение евроинтеграции Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Виктор Орбан — один в поле не воин».