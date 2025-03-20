Белый дом обвинил администрацию Байдена в убийстве 8 млн куриц

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация экс-президента США Джо Байдена перед уходом убила почти 8 млн куриц по всей стране. По ее словам, это привело к перебоям в поставках яиц и росту цен. Она отметила, что президент США Дональд Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз работают над решением этой проблемы.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен»,— написала госпожа Левитт в Х. Она добавила, что происходящий в США «яичный кризис — это кризис Джо Байдена».

Кэролайн Левитт проиллюстрировала пост данными за последние несколько месяцев по курицам, отбракованным из-за заражения птичьим гриппом. На графике видно, что за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа число таких куриц резко возросло.

Дефицит куриных яиц в США начался после того, как неожиданно мощная вспышка птичьего гриппа привела к смерти миллионов кур. Цены на яйца взлетели. Магазины начали ограничивать продажу яиц, а рестораны ввели наценку. В феврале средняя цена за десяток премиальных яиц в США достигла $5,90 — это рекорд. Год назад она составляла всего $3. Bloomberg писало, что посольства США в некоторых странах занялись поиском экспорта яиц из других государств.