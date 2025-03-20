Экспортеры плавят чугун

Цены на российский чугун на мировом рынке возобновили рост после февральского падения. Котировки поддерживает удорожание лома в Турции, которая стала основным покупателем чугуна из РФ после исчерпания российскими экспортерами квоты на поставки в ЕС. Аналитики отмечают, что предложение на рынке остается избыточным, а выдерживать конкуренцию с Китаем компаниям из России удается с трудом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость российского чугуна на базисе FOB Черное море к 10 марта выросла до $330 за тонну после падения с $335 до $325 за тонну с 17 февраля по 3 марта, следует из обзора Metals & Mining Intelligence (MMI). На внутреннем рынке цены остаются на уровне 25,55 тыс. руб. за тонну.

Котировки, отмечают в MMI, пока поддерживаются ростом стоимости лома на рынке Турции. В конце прошлой недели цены на импортный лом в стране были на уровне $380 за тонну (CFR), на российский — $340–350 за тонну (CFR). Но, как указывают в MMI, темпы увеличения котировок чугуна сравнительно небольшие в условиях профицита.

По данным аналитиков MMI, к 10 марта были исчерпаны квоты на поставки российского чугуна в ЕС. Теперь основным направлением экспорта для российских производителей стала Турция, так как цены спроса в Индии и других азиатских странах ниже $300 за тонну на условиях FOB Черное море, поясняют эксперты MMI. При этом загрузку мощностей снизили только некоторые российские производители. Так, «Северсталь» сократила производство чугуна в 2024 году на 11% год к году, до 10 млн тонн, ММК — на 4,5%, до 9,5 млн тонн (см. “Ъ” от 3 февраля).

В 2024 году объем европейской квоты на импорт чугуна из РФ составил 1,14 млн тонн, эта квота была исчерпана к сентябрю прошлого года. На 2025 год квота на поставки российского чугуна была установлена в 700 тыс. тонн и исчерпана к середине марта. С 2026 года ЕС планирует полностью отказаться от российского чугуна.

В январе 2024 года мировое производство чугуна выросло на 0,1% в годовом выражении, но снизилось на 2,2% по сравнению с декабрем. ЕС увеличил торговый профицит по чугуну и стали до €4,7 млрд в 2024 году. Это произошло благодаря росту экспорта на 15,2% и импорта на 23,7% по сравнению с 2019 годом, несмотря на снижение физических объемов, говорит управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его словам, основными торговыми партнерами ЕС по этим позициям стали Турция, США и Великобритания.

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин говорит, что объемы российского чугуна, поступившие в ЕС после исчерпания квоты 2024 года, хранились в портах ЕС до начала нового квотного периода. С учетом кратного уменьшения квоты на текущий год разрешенные объемы были исчерпаны уже в первом квартале, поясняет он. Как отмечает господин Семин, российский чугун остается привлекательным для ЕС из-за скидок, основные покупатели — Италия, Латвия и Польша. «Однако предпосылок для отмены запрета ЕС на импорт российского чугуна пока не просматривается»,— признает он.

Рост экспорта чугуна в Турцию, по мнению Александра Семина носит вынужденный характер: на турецком рынке с октября 2024 года действуют пошлины на импорт плоского проката, для российских поставщиком они составляют 6,1–9%. Помимо этого, продолжает слабеть турецкая лира, что также негативно сказывается на российских экспортерах. Но, продолжает аналитик, учитывая общую негативную конъюнктуру на рынках стали и сырья для ее производства, поиск альтернативных рынков будет затруднительным.

Есть вероятность, что российские производители смогут частично перенаправить объемы чугуна в ОАЭ, Египет и страны Африки, допускает главный стратег «Вектор Капитал» Максим Худалов. По его словам, частично эти страны могут закупать чугун для своих прокатных мощностей, частично — для дальнейшей перепродажи через «анонимных» трейдеров на рынки того же ЕС. Но, добавляет эксперт, выдержать конкуренцию с Китаем и на этих, относительно дружественных для России рынках, будет трудно.

Вероятное сокращение производства в Китае в 2025 году на 50 млн тонн может поддержать рост цен на сырье в краткосрочной перспективе на фоне ожидания удорожания стали. Но глобально сталеплавильные мощности в мире останутся избыточными, поясняет Сергей Фролов.

Полина Трифонова