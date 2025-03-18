Настали рудные времена

После двухнедельного снижения стоимость тонны железорудного сырья выросла к 17 марта сразу на 4% за неделю, до $105,5 за тонну. Металлургическое сырье в целом показывает высокую волатильность в 2025 году на фоне противоречивых сигналов со стороны китайских регуляторов и торговых войн. Цены на руду могут стабилизироваться на уровне $110–115 за тонну и стимулировать рост стоимости стальной продукции. Это может поддержать рентабельность российского экспорта черной металлургии, но глобально на стальном рынке сохранится профицит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость железорудного сырья (ЖРС; 62% Fe) на условиях CNF Китай за неделю к 17 марта выросла почти на 4%, до $105,5 за сухую тонну, следует из статистики, предоставленной NEFT Research. Текущие котировки сопоставимы с показателями конца января — начала февраля, цены вернулись к росту после двухнедельного снижения.

В целом первые месяцы 2025 года характеризуются высокой волатильностью на рынках металлургического сырья на фоне обострения торговой войны между США и Китаем и следующего за этим перераспределения торговых и логистических потоков (см. “Ъ” от 17 февраля и 5 марта). Так, стоимость ЖРС колебалась за два с половиной прошедших месяца года от $97 до $109,3 за тонну, максимума с лета 2024 года, следует из данных NEFT Research.

Усугубляется волатильность на рынке металлургического сырья и неопределенностью в китайской экономической повестке. «В январе 2025 года в Китае наблюдалось увеличение индекса потребительских цен (CPI) на 0,5% в годовом выражении и на 0,7% по сравнению с декабрем, что указывает на умеренный рост инфляции. В то же время индекс цен производителей (PPI) снизился на 2,3% в годовом и на 0,2% в месячном выражении, что связано с временной приостановкой работы промышленных предприятий во время праздников. Это снижение особенно заметно в ценах на сталь и уголь, которые упали на 10,7% и 10,1% соответственно»,— говорит управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Цены на железную руду и сталь подталкивают вверх и сообщения о планах Китая, крупнейшего производителя и потребителя стали, сократить производство на 50 млн тонн в 2025 году, отмечается в обзоре S&P Global. Но, пишут аналитики, пока неясно, будет ли принято такое решение, и, как ожидается, с середины марта по апрель производство чугуна и стали в КНР будет расти. Поскольку сталелитейные заводы придерживаются стратегии низких запасов железной руды, рост производства, вероятно, приведет к более сильному увеличению цен на сырье, указывают в S&P Global.

По мнению источников агентства, без предписанных правительством сокращений производство стали в Китае в 2025 году, скорее всего, снизится на 10–20 млн тонн в годовом исчислении из-за падения спроса. По оценкам Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе Китай сократил выплавку стали на 5,6% год к году, до 81,9 млн тонн.

Собеседники “Ъ” указывают, что планы КНР по сокращению выплавки не решат проблемы избыточных мощностей и избыточного производства на мировом рынке черной металлургии. Объемы китайской стали в условиях стагнации собственной строительной отрасли и ограничений на поставки со стороны западных рынков будут перенаправлены на рынки Юго-Восточной Азии, создавая конкурентные сложности для российских сталеваров, рассуждают они.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что ослабление доллара относительно корзины мировых валют также оказало поддержку ценам на сырьевые товары, включая железорудное сырье. Текущая динамика цен на железную руду, по его словам, может оказать поддержку мировым ценам на сталь и, соответственно, российским компаниям черной металлургии, сохраняющим, несмотря на санкции, высокую долю экспорта преимущественно на азиатском направлении.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что перевозки железной руды по сети на экспорт в восточном направлении в январе—феврале 2025 года выросли на 12,4% год к году, до 1,3 млн тонн. В западном направлении, отметили там, за два месяца перевезли 501,2 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным таможни КНР, в 2024 году стоимость поставок чугуна и стали в Китай из России снизилась в 1,9 раза год к году, до $368,9 млн, стоимость поставок изделий из чугуна и стали выросла на 34%, до $385 млн.

Цены на железную руду могут скорректироваться до уровня $110–115 за сухую тонну, полагает господин Красноженов. Впрочем, долгосрочный тренд повышения цен на сырье для сталеплавильного процесса может возникнуть только в случае публикации реальных мер китайского правительства по стимулированию сектора недвижимости страны, предостерегает директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин. Учитывая профицит мирового производства стали и возможное снижение темпов роста экономики Китая и Индии, надеяться на подорожание железной руды до уровня начала 2024 года ($140 за тонну) вряд ли стоит, добавляет он. Пока, как свидетельствует китайская статистика, суточное производство стали увеличилось, но и запасы готовой стали выросли, что создает давление на рынок, указывает господин Фролов.

Полина Трифонова