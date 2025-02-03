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Коммерсантъ FM
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Сталевары под давлением

Крупные компании сократили производство металла

«Северсталь» и ММК, на которые приходится почти 30% производства стали в России, снизили выплавку по итогам 2024 года на 8–14%, до 21,6 млн тонн совокупно. Сказались экспортные ограничения и отсутствие роста спроса на внутреннем рынке. В 2025 году сильного снижения выплавки стали не ожидается из-за продолжения реализации инфраструктурных проектов, но и восстановление спроса вряд ли возможно без снижения ключевой ставки Центробанка.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Крупные российские производители стали «Северсталь» и ММК снизили выплавку металла по итогам 2024 года, следует из отчетности компаний. Совокупно на них приходится почти 30% производства стали в РФ. Всего в России за прошлый год было выплавлено чуть больше 70 млн тонн стали, что на 7% меньше, чем годом ранее, по данным Всемирной ассоциации стали. Третий крупный металлург — НЛМК — не публикует отчетность с конца 2022 года.

«Северсталь», сообщила компания 3 февраля, сократила производство стали в 2024 году на 8% год к году, до 10,4 млн тонн, чугуна — на 11%, до 10 млн тонн. У ММК эти показатели снизились на 13,8% и 4,5%, до 11,2 млн тонн и 9,5 млн тонн соответственно. Но, в отличие от ММК, сократившего продажи стальной продукции в прошлом году на 9,8%, продажи «Северстали» выросли на 1%, до 10,9 млн тонн.

Тем не менее на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры и высокой ключевой ставки, увеличивающей стоимость обслуживания кредитов и себестоимость, EBITDA «Северстали» в 2024 году снизилась на 9%, до 237,88 млн руб., а чистая прибыль — на 22%, до 149,6 млн руб. ММК пока отчитался о снижении EBITDA на 8,7% и чистой прибыли на 20,4% по итогам девяти месяцев. Но аналитики ожидали, что и в четвертом квартале и в целом по году финансовые результаты компании останутся под давлением.

Металлурги ждут роста потребления металлоконструкций к 2035 году

С точки зрения продаж обе компании показали более позитивную динамику в сегментах продукции с высоким переделом. Так, продажи премиальной продукции ММК сократились в 2024 году всего на 6,4%, а некоторые категории, например гнутый профиль и трубный прокат, показали рост — на 22% и 1,6% соответственно. «Северсталь» сократила продажи полуфабрикатов на 51%, а продажи коммерческой стали и продукции высокого передела выросли на 5% и 7% за год соответственно.

Компании связывают снижение продаж полуфабрикатов с длительными ремонтами в доменном и прокатном переделах. Кроме того, сказалась конъюнктура на мировом рынке. «Цена сляба упала до $380 за тонну на базисе FOB. Даже самые эффективные российские стальные компании с высоким уровнем вертикальной интеграции сталкиваются с давлением на рентабельность при таком уровне цен»,— говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, спрос на полуфабрикаты ослабевает из-за неблагоприятной экономической ситуации на европейском рынке, а продукция высокого передела традиционно продается в России.

Ожидания относительно рынка РФ у участников рынка и аналитиков осторожные.

«Жесткая денежно-кредитная политика, затрудненный доступ к кредитным средствам продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России. Если высокие ставки будут сохраняться долгое время, то потребление стали в России в 2025 году может продолжить снижаться»,— комментирует гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

В 2024 году машиностроение оказало дополнительную поддержку внутреннему спросу на сталь, однако потенциал дополнительного спроса этой отрасли может быть исчерпан в текущем году, добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

Ассоциация «Русская сталь» в конце января прогнозировала сокращения спроса на сталь в РФ не менее чем на 5% в текущем году. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев ожидает в текущем году снижения потребления на внутреннем рынке на 2–3%. Поддержать спрос сможет реализация инфраструктурных проектов, где меньшая зависимость от ключевой ставки, уверены в «Северстали». Даже при неблагоприятной рыночной ситуации выплавка стали в стране в 2025 году едва ли будет ниже 70 млн тонн, говорит Борис Красноженов.

Полина Трифонова

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