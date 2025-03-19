Власти ЯНАО восстановили 100 соцобъектов и более 200 домов в Волновахском районе

Строители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восстановили 100 социальных объектов и отремонтировали более 200 многоквартирных домов для 3 тыс. семей за 2,5 года в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«В начале года открыли в Волновахе спортивный центр "Северный характер". Уже в первый день на тренировку пришли больше сотни ребят со всего города. Это лучшее подтверждение того, что мирная жизнь возвращается в эти края»,— сказал глава ЯНАО.

Господин Артюхов добавил, что с 2024 года власти проводят восстановительные работы в Авдеевке (ДНР). «Посетил ее в январе, там нет ни одного целого здания, но там продолжают жить люди. В первую очередь выводим их из подвалов и даем жилье, у нас в работе четыре многоквартирных дома почти на 200 квартир»,— пояснил губернатор.

Дмитрий Артюхов добавил, что в рамках работ будет восстановлено здание местной администрации. «В нем разместим МФЦ, управление социальной защиты и пенсионный фонд. Работы впереди еще много, и она очень опасная. В 2024 году под обстрелом погибли наши строители, но мы выполним все намеченные планы»,— сказал глава Ямала.

По данным полпредства Уральского федерального округа (УрФО), в 2024 году шесть регионов округа восстановили и построили 179 объектов на подшефных территориях Донецкой и Луганской народных республик. В них открыли современные школы, детские сады, больницы, стадионы, отремонтировали километры дорог и обновили коммунальную инфраструктуру.

Объекты в ДНР восстанавливает Свердловская область (Тельмановский район), Челябинская область (Волновахский и Ясиноватский районы), Ханты-Мансийский автономный округ (Макеевка) и Ямало-Ненецкий автономный округ (Волновахский район), объекты в ЛНР — Тюменская и Курганская области (Краснодонский район).

Подробнее об отчете губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова за 2024 год — в материале «Ъ-Урал» «"Мы обошли Дагестан и Ингушетию"».

Василий Алексеев