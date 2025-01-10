Уральские регионы восстановили 179 объектов в ДНР и ЛНР за 2024 год

Субъекты Уральского федерального округа (УрФО) восстановили и построили 179 объектов на подшефных территориях Донецкой и Луганской народных республик в 2024 году, сообщили в пресс-службе полпредства. По словам полпреда Артема Жоги, в регионах открыли современные школы, детские сады, больницы, стадионы, отремонтировали километры дорог и обновили коммунальную инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Видел, как преображаются города и поселки Донбасса, как в них возвращается обычная, мирная жизнь. И это — самое главное достижение. В 2025 году регионы так же активно продолжат восстанавливать подшефные территории. Задач еще много, планы расписаны вплоть до 2030 года»,— отметил господин Жога.

Напомним, объекты в ДНР восстанавливает Свердловская область (Тельмановский район), Челябинская область (Волновахский и Ясиноватский районы), Ханты-Мансийский автономный округ (Макеевка) и Ямало-Ненецкий автономный округ (Волновахский район), объекты в ЛНР — Тюменская и Курганская области (Краснодонский район).

Ранее, 9 января, Артем Жога подвел итоги работы на посту полпреда президента в УрФО спустя 100 дней после назначения. Одним из главных направлений в его деятельности стала поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО), а в 2025 году, по словам источника «Ъ», полпредство займется поиском среди бойцов потенциальных кандидатов в депутаты региональных парламентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Артему Жоге легко в учении».

Василий Алексеев