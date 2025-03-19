«Мы обошли Дагестан и Ингушетию»

Иностранцам запретят работать в школах и медицинских учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время выступления в заксобрании с докладом о положении дел в регионе. По его словам, ямальцы обеспокоены ростом числа трудовых мигрантов. Губернатор также сообщил о росте объемов добычи углеводородов в условиях санкций со стороны Запада, об увеличении числа врачей в больницах до 3 тыс. специалистов и о вхождении региона в тройку лидеров по рождаемости среди российских субъектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время доклада о положении дел в регионе

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время доклада о положении дел в регионе

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов представил доклад о положении дел на Ямале в зале Ямальской филармонии Салехарда. Перед началом выступления губернатор показал депутатам окружного заксобрания и членам регионального правительства короткий видеоролик об освоении Ямала. Первопроходцы на кадрах говорили об «удручающем впечатлении» от территории. «Трактора хлюпали в болоте, в мешанине воды с песком. Техника не выдерживала, люди выдерживали»,— отметил один из рабочих. «На одного человека в Надыме приходилось 1,5 кв. м. жилья. Могила по размерам больше»,— добавил второй первопроходец.

Завершив кинопоказ, господин Артюхов подчеркнул, что за последние годы округ «заметно изменился». По его словам, санкции стран Запада не повлияли на стабильную работу основных нефтегазовых компаний на территории Ямала. «Более того, им удалось нарастить объемы добычи углеводородов»,— сказал губернатор. Он пояснил, что производство сжиженного природного газа (СПГ) увеличилось с 20 млн тонн в 2023 году до 22 млн тонн в 2024 году (на 10%), добыча газового конденсата — с 31 до 32,7 млн тонн (на 5,5%), добыча нефти — с 36,1 до 37,9 млн тонн (на 5%), добыча природного газа — с 481,8 до 521,7 млрд куб. м. (на 8%).

«По итогам 2024 года рост промышленного производства составил 6%, а объем инвестиций в основной капитал в минувшем году превысил 1,6 трлн руб.»,— подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Губернатор отметил, что власти региона должны «оставить деревянный Ямал в прошлом». Он заверил, что поставленная в 2020 году задача по расселению 1 млн кв. м. ветхого жилья будет выполнена в текущем году. «В 2024 году мы ввели 331 тыс. кв. м. Это максимальный показатель за последние 30 лет, за всю новейшую историю. Темпы будем сохранять»,— подчеркнул господин Артюхов, и поручил своему заместителю Александру Емельянову подготовить программу по строительству еще 1 млн кв. м. нового жилья до 2030 года.

Дмитрий Артюхов добавил, что ЯНАО вошел в пятерку лидеров среди регионов России по обеспеченности населения врачами. «Впервые в истории количество врачей на Ямале превысило 3 тыс. человек. За прошлый год больницы пополнили 136 квалифицированных докторов. Среди них уникальные специалисты — генетики, торакальные хирурги, радиотерапевты и медицинские физики»,— пояснил он. Губернатор отметил, что ожидаемая продолжительность жизни в округе превышает 75 лет, а коэффициент смертности в 2,5 раза меньше среднего показателя по России.

«Ямал в лидерах по рождаемости, по итогам 2024 года мы вышли на третье место в стране. Еще недавно это было сложно представить, но сегодня мы обошли Дагестан и Ингушетию»,— сказал господин Артюхов.

Он добавил, что для сохранения темпов рождаемости с января 2025 года власти будут выплачивать по 3 млн руб. за первого ребенка родителям в возрасте до 30 лет, ямальцам до 35 лет — 1,5 млн руб.

Дмитрий Артюхов отметил, что власти фиксируют обеспокоенность жителей ЯНАО увеличением числа трудовых мигрантов в регионе из стран «ближнего зарубежья». «Год назад Россия испытала огромное потрясение, зверский теракт в "Крокус Сити Холле" унес жизни 145 граждан. Известно, кто это совершил»,— сказал губернатор, добавив, что «тревоги ямальцев не на пустом месте». Господин Артюхов поручил департаменту региональной безопасности Ямала разработать дополнительные ограничения на работу трудовых мигрантов «в большинстве сфер», включая направления образования и здравоохранения.

«Мы должны действовать решительно, чтобы предупредить потенциальную угрозу»,— подчеркнул он.

Дмитрий Артюхов добавил, что к концу 2025 года власти Ямала намерены подключить к единой системе видеонаблюдения (ЕСВ) 1 тыс. камер. Губернатор пояснил, что за пять лет число видеокамер в округе увеличилось в семь раз и составило 4 988 в 2024 году. «Видеокамерами охвачены все крупные транспортные узлы, основные общественные места, социальные объекты и многие дворы. Продолжаем эту работу, потому что видим реальный эффект. За последние годы в разы выросло количество раскрытых преступлений»,— пояснил господин Артюхов. Он добавил, что в 2024 году с использованием ЕСВ было раскрыто 373 преступления, в 2023 году — 145.

В конце выступления Дмитрий Артюхов напомнил, что в 2025 году на Ямале отметят 430-летие Салехарда и 50-летие Нового Уренгоя и Ноябрьска.

«Для каждого из городов-юбиляров готова большая программа развития, она включает значительные изменения облика городов и появления знаковых объектов»,— добавил губернатор, подчеркнув, что ямальцам «повезло жить, работать и растить детей в лучшем месте, которое только можно представить».

Спустя час после выступления Дмитрия Артюхова депутаты собрались в зале заседаний и отметили «емкость и глубину» доклада. «Уверен, выражаю общее мнение, что депутатский корпус полностью поддерживает стратегическую линию развития региона и всегда готов законодательно обеспечить все решения, направленные на обеспечение социально-экономического роста территории»,— заверил председатель заксобрания Сергей Ямкин.

Отчет господина Артюхова депутаты приняли к сведению единогласно.

Василий Алексеев