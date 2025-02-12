Юлия Маслакова подала в суд на думу Березовского за избрание ее мэром

В Березовский городской суд (Свердловская область) 11 февраля поступил иск от начальника отдела инвестиционного развития местной администрации Юлии Маслаковой к думе Березовского муниципального округа, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда. Отмечается, что судья Лилия Чечулина примет решение по иску в течение трех рабочих дней. Как следует из картотеки суда, административный иск отнесен к категории «О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Писцов (слева) и Юлия Маслакова (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Писцов (слева) и Юлия Маслакова (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты думы Березовского избрали главой муниципалитета Юлию Маслакову 30 января. Перед началом голосования она попыталась снять свою кандидатуру, однако председатель думы Алексей Горевой объяснил ей, что вычеркнуть фамилии кандидатов из бюллетеня уже нельзя. В итоге госпожа Маслакова получила 17 голосов, глава муниципалитета Евгений Писцов — шесть. В разгаре с «Ъ-Урал» депутаты пояснили, что они попытались договориться с властями региона о допуске в финал «альтернативных» претендентов, однако их требования удовлетворены не были. «Когда до голосования допустили только объективно технического кандидата (помимо господина Писцова.— «Ъ-Урал»), нам не оставили выбора»,— пояснил один из собеседников «Ъ-Урал».

Администрацию Березовского муниципального округа с декабря 2011 года возглавлял единоросс Евгений Писцов, в октябре 2024 года у него истек третий срок полномочий. Среди причин негативного отношения думы к господину Писцову депутаты назвали неоправданную приватизацию объектов, «нерабочий отдел» ЖКХ и сомнительные закупки администрации.

По словам источника «Ъ-Урал» в региональном правительстве, госпожа Маслакова «отказалась от должности» из-за «атмосферы конфликта» на рабочем месте. Областное руководство ведет консультации по избранию главы с депутатом заксобрания региона от «Единой России» и генеральным директором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским, который, по словам собеседника, контролирует большинство депутатов местной думы. Теперь в Березовском должны быть назначены перевыборы. А до этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Василий Алексеев