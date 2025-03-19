Гехт: среди проблем Ненецкого округа — алкоголь и безработица

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт заявила, что первоочередные проблемы, которые нужно решить в регионе,— алкоголизация населения и высокий уровень безработицы. Регион она назвала непростым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Задачи будут очевидны, когда я туда приеду. А сейчас из тех позиций, которые требуют внимания,— это и высокий уровень безработицы, и проблема алкоголизации населения. Думаю, это то, на что надо будет обращать внимание»,— сказала госпожа Гехт в интервью телеканалу «Звезда».

Также она назвала вдохновляющим вчерашний разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого ей и поступило предложение отправиться на Север России. «Постараюсь оправдать доверие (президента.— "Ъ"»,— сказала она.

Вчера госпожа Гехт заняла пост врио губернатора Ненецкого автономного округа. Так она стала второй женщиной среди действующих губернаторов после Марии Костюк, которая была назначена на пост врио главы Еврейской автономной области в ноябре 2024 года. До этого Ирина Гехт работала в Запорожской области — там с мая 2024 года она возглавляла местное правительство. Большую часть своей политической карьеры госпожа Гехт провела в Челябинской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ты увидишь, он же крайний».