Ты увидишь, он же крайний

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный 18 марта объявил о переходе на новое место работы. В сентябре истекал первый срок его полномочий и на второй господин Бездудный решил не претендовать. По данным источника “Ъ”, врио губернатора может стать бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, которая в течение последнего года руководила областным правительством Запорожья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Юрий Бездудный сообщил о своей отставке уже традиционным для губернаторов способом — опубликовав прощальное видео в Telegram-канале. Как оказалось, дату для увольнения он выбрал символичную: ровно шесть лет назад господин Бездудный был назначен заместителем тогдашнего главы НАО Александра Цыбульского. До этого отношения к Крайнему Северу он не имел. «Моя работа в Заполярье стала настоящей школой жизни, а учителями — северяне»,— признался уходящий губернатор, добавив, что вместе с жителями сделал многое, «чтобы регион рос и развивался». Господин Бездудный заявил, что его уже ждет «другая работа», однако не уточнил, о какой именно должности идет речь.

Юрию Бездудному 55 лет, он уроженец Брянской области. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина, Орловскую региональную академию госслужбы и Московский психолого-социальный институт. С 1987 года проходил службу в органах госбезопасности. В 2007-м стал вице-мэром Брянска, в 2013-м — вице-президентом Интерактивного банка. В 2014 году перешел на должность замглавы администрации Одинцовского муниципального района Московской области, где проработал до 2019 года.

Врио главы НАО Юрий Бездудный был назначен 2 апреля 2020 года сразу после перехода Александра Цыбульского на должность врио губернатора «материнского» субъекта (округ входит в состав Архангельской области). Первой же инициативой двух новоявленных руководителей стало объединение «матрешки»: 13 мая они подписали соответствующий меморандум о намерениях. На следующий день в столице НАО Нарьян-Маре начались протесты. Против объединения с Архангельской областью выступили не только жители, но и представители окружной ячейки «Единой России». В результате инициатива была свернута так же неожиданно, как и появилась. В конце мая Юрий Бездудный и Александр Цыбульский заявили, что процесс слияния откладывается, и с тех пор этот вопрос не поднимался.

Впрочем, бесследно эта история не прошла: по итогам всероссийского голосования по поправкам в Конституцию летом 2020 года НАО стал единственным субъектом РФ, большинство жителей которого (55,3%) высказались против изменения Основного закона.

Источник, близкий к окружной власти, рассказал “Ъ”, что врио главы НАО может стать экс-сенатор и бывший челябинский вице-губернатор Ирина Гехт.

Эту информацию подтвердили источники РБК и «Ведомостей». Последним местом работы госпожи Гехт была Запорожская область: с мая 2024 года она возглавляла правительство нового субъекта. Правда, уже в январе нынешнего года чиновница ушла в отставку. Собеседники “Ъ” в регионе тогда говорили, что она не смогла сработаться с губернатором Евгением Балицким. После отставки СМИ сообщали, что госпожа Гехт может стать заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Сама Ирина Гехт заявила “Ъ”, что предложение о работе в НАО ей «пока не поступало». При этом она действительно планировала трудоустроиться в полпредство СЗФО. «Документы еще в проверке»,— добавила чиновница.

По словам политолога Ростислава Туровского, в последние годы НАО оказался в сложной социально-экономической ситуации из-за проблем в нефтяной промышленности. «Также не удалось ускорить запуск новых инвестиционных проектов. Стагнация в регионе не была виной Бездудного, но могла снизить его мотивацию для продолжения работы. Все-таки главой НАО он стал в силу стечения обстоятельств и прежде к нему никакого отношения не имел»,— объясняет эксперт. Он также напоминает, что Юрию Бездудному было непросто найти взаимопонимание с местными элитами из-за периодических слухов об объединении с Архангельской областью: «Не исключено, что эта непопулярная тема вернется вновь — как раз на фоне готовящегося выдвижения Цыбульского на второй срок».

По мнению политолога Константина Калачева, господин Бездудный отработал свой срок «вполне успешно»: «Поначалу в НАО его приняли настороженно как чужака, но он продемонстрировал таланты коммуникатора и администратора. Поэтому его объяснение, что пост он покидает в связи с переходом на другую работу, выглядит вполне убедительным».

Андрей Прах