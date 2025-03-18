Чем известна новая врио главы НАО Ирина Гехт

18 марта президент России Владимир Путин предложил вице-губернатору Челябинской области Ирине Гехт должность главы Ненецкого автономного округа. Что известно о новом врио региона — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Ненецкого автономного округа Ирина Гехт

Фото: пресс-служба президента РФ Врио главы Ненецкого автономного округа Ирина Гехт

Фото: пресс-служба президента РФ

Ирина Альфредовна Гехт родилась 30 ноября 1969 года в городе Щучье Курганской области. В 1992 году окончила истфак Челябинского государственного университета (ЧелГУ). В 1998 году там же окончила аспирантуру. В 2001 году прошла курсы повышения квалификации по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2009 году в Южно-Уральском государственном университете защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук по теме «Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе». Работала старшим преподавателем кафедры социальной работы ЧелГУ.

В 2003 году вошла в общественный совет при комитете по социальной политике Заксобрания Челябинской области. С 2006 года заседала в Общественной палате Челябинской области, где курировала работу социальной сферы.

В 2009 году выдвигалась на выборах в гордуму Челябинска от партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», уступив конкуренту от «Единой России» 5% голосов.

В 2010 году новый губернатор Челябинской области Михаил Юревич назначил Ирину Гехт первым заместителем министра социальных отношений региона. В 2011-м она возглавила ведомство. В 2012-м стала замгубернатора Челябинской области по социальным вопросам. В 2013-м — зампредом правительства региона по социальным вопросам.

В 2014 году новый губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил Ирину Гехт членом Совета федерации от правительства региона. С 2014 года она занимала должность зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В 2018-м вошла в экспертный совет департамента образования города Москвы.

В 2019 году досрочно сложила полномочия в Совете федерации и перешла на должность первого заместителя губернатора Челябинской области в социальной сфере при новом главе региона Алексее Текслере, где проработала до 2024 года.

В мае 2024 года назначена председателем правительства Запорожской области. Покинула свой пост 17 января 2025 года.

Замужем за бывшим проректором ЧелГу, преподавателем и директором Центра гражданско-патриотического воспитания РЭУ им. Г. В. Плеханова Андреем Некипеловым. Есть сын и дочь.