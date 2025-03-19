Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 марта

11:21. Российская сторона ведет с Украиной переговоры о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в Сумах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

10:59. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

10:54. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области — оперштаб региона.

10:49. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ в Курской области. В результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей. Пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

09:53. СКР будет расследовать атаки на Белгородскую область 18 марта, при которых пострадали четыре мирных жителя. В результате первой подорвался служебный автобус, в результате чего были ранены три человека. В результате второй в больницу попала мирная жительница. Об этом сообщили в ведомстве.

09:35. За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 57 боеприпасов и 19 беспилотников. В результате один человек погиб и пятеро пострадали. Разрушения получили три частных домовладения и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:31. Депутат горсовета Липецка Андрей Выжанов отправил генератор липецким участникам СВО, сообщили в горсовете.

09:21. Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

09:15. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

09:14. Опасность атаки БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

08:02. За ночь над Россией сбили 57 беспилотников, в том числе 35 над Курской областью и 13 над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

07:01. «Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Министерство обороны и пограничные службы выполняют свои задачи. Наша общая задача — это обезопасить наше население. Стараемся максимально ее выполнять»,— рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.