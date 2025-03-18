ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 солдат

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились свыше 270 военных в Курской области, еще один сдался в плен. Также были ликвидированы 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, четыре пункта управления БПЛА, два танка, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, станция контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

В общий состав потерь ВСУ вошли более 68 400 военнослужащих, 2 466 автомобилей, 2 201 боевая бронированная машина, 566 артиллерийских орудий, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 120 станций РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

На прошлой неделе был освобожден самый крупный населенный пункт Курской области из захваченных ВСУ — город Суджа. Он находился под контролем Украины с августа 2024 года, когда начались боевые действия на курском направлении.

О том, как жители Суджанского района пережили украинскую оккупацию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова