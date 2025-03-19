«Аэрофлот» будет бесплатно перевозить животных из приютов к новым хозяевам

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) предлагает бесплатно перевозить кошек и собак из приютов в новые семьи с 24 марта по 25 апреля текущего года. В акции могут принять участие пассажиры авиакомпании, которые нашли питомца в приюте в другом городе и решили вернуться с ним домой. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Чтобы принять участие в акции, необходимо оформить право владения животным. Перевозки будут осуществляться на внутренних рейсах. Количество животных, которых может перевезти один путешественник, не ограничено, но на каждого потребуется отдельная заявка. Хозяин питомца оплачивает свой билет самостоятельно. Заявки будут приниматься с сегодняшнего дня, 19 марта, по 21 апреля.

«Организаторы акции выражают надежду, что как можно больше бездомных животных из разных уголков России обретут долгожданный дом, а также любящих, заботливых и ответственных хозяев»,— говорится в сообщении.

Акция проводится совместно с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Ника». Авиакомпания подписала с ним соглашение для проведения соцпроектов с целью популяризации ответственного отношения к домашним животным, а также уменьшения количества бездомных кошек и собак в стране.

В 2024 году «Аэрофлот» перевез 30,1 млн пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 55,3 млн. В группу также входят авиакомпании «Россия» и «Победа».

О решениях «Аэрофлота» по пополнению парка — в материале «Ъ» «Детальный план "Победы"».