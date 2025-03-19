За Тимура Иванова можно и сдаться

Как стало известно “Ъ”, проходящие по делу о получении бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым взятки на сумму 1,185 млрд руб. бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин признали вину, при этом последний заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о новом коррупционном эпизоде. В суд его дело уйдет и будет рассмотрено первым, а рассчитывать на значительное смягчение наказания могут оба фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов (справа) и бизнесмен Сергей Бородин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов (справа) и бизнесмен Сергей Бородин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что один из обвиняемых по делу Тимура Иванова пошел на сделку, стало известно при рассмотрении Басманным судом столицы ходатайств следствия о продлении срока ареста гендиректору компании «Волжский берег» Сергею Бородину и совладельцу компании «Олимпситистрой» Александру Фомину до 23 апреля.

До этого в течение года вопрос о мере пресечения для фигурантов суд рассматривал по отдельности, но теперь решено было сделать это в одном процессе.

Перед тем как заявить уже ставшее традиционным ходатайство о проведении слушания в закрытом режиме, представитель СКР и сообщил, что один из фигурантов заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным “Ъ”, речь идет о Сергее Бородине, которому для этого пришлось не просто признать вину в получении взятки в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ), но и сообщить о новом коррупционном эпизоде — на сумму 152 млн руб.

Другой фигурант, Александр Фомин, в свою очередь, вину в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) господину Иванову на 1,1 млрд руб. признал, но о новых эпизодах не рассказал.

Теперь дело господина Бородина будет выделено в отдельное производство, и он пойдет под суд первым. Процесс будет проведен в особом режиме — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Может просить об особом порядке и господин Фомин, но в отношении него решение будет принято уже судом. Однако в любом случае оба вправе рассчитывать на резкое смягчение наказания (господину Бородину — не более половины от максимального срока, господину Фомину — не более двух третей). Между тем инкриминируемые им деяния предусматривают от 8 до 15 лет колонии.

Адвокат Сергея Бородина Дмитрий Григорьев оказался недоступен для комментариев, защитник Александра Фомина Николай Яшин отказался ответить на вопросы “Ъ”. В свою очередь, адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть информацию» “Ъ” в связи с тайной предварительного следствия, которое еще продолжается.

Однако защитник заявил, что господин Иванов по-прежнему отрицает вину. Господин Мусаев предположил, что другие фигуранты могли оговорить его клиента в надежде на изменение им меры пресечения.

«По моему глубокому убеждению, мера пресечения в виде заключения под стражу в этом деле использовалась и используется не по прямому назначению, а с целью оказания давления на обвиняемых, для того чтобы сломать их, чтобы они ради обретения частичной свободы или хотя бы свободы на некоторое время готовы были оговорить себя и других»,— заявил господин Мусаев.

Стоит отметить, что 18 марта Басманный суд все же оставил Сергея Бородина и Александра Фомина в СИЗО, отказав защите в освобождении их под домашний арест или запрет определенных действий. Также суд продлил арест до 23 апреля и господину Иванову.

Напомним, что занимавший с 2016 года должность замминистра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года, на следующий день Басманный суд столицы санкционировал его арест. Чиновника обвинили в получении взятки на сумму не менее 1,185 млрд руб. в 2018–2023 годах. По версии следствия, именно во столько обошлись услуги по ремонту здания городской усадьбы С. Волконской — А. К. фон Мекка XІХ–XХ веков, которое расположено в Москве в Чистом переулке напротив резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по строительству усадьбы Панкратово в Тверской области. Бенефициарами этих объектов следствие считает Тимура Иванова и его доверенное лицо, главу компании «Волжский берег» Сергея Бородина, а взяткодателем — Александра Фомина, соучредителя компании «Олимпситистрой», одного из крупнейших подрядчиков военного ведомства.

По данным СКР, данная компания выполняла подрядные и субподрядные работы на крупных объектах для нужд Минобороны в рамках заключенных в 2018–2020 годах госконтрактов. Один из них касался выполнения проектно-изыскательских работ первого и второго этапов и строительства первого этапа первого пускового комплекса Кемеровского президентского училища на сумму 2,4 млрд руб. Второй связан с проектированием и строительно-монтажными работами по обустройству фондов Тверского суворовского военного училища на 560 мест на сумму 4,1 млрд руб. Еще одним госконтрактом было предусмотрено обустройство Омского кадетского военного корпуса на 560 мест. Здесь стоимость составила 6,7 млрд руб.

Следствие установило, что в обмен на заключение с «Олимпситистроем» договоров на выгодных для компании условиях господин Иванов и получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера»: товаров, ремонта и услуг, связанных с реставрацией и строительством усадеб.

Отметим, что господин Иванов также является фигурантом другого уголовного дела — о растрате 216 млн руб. при покупке двух паромов для Крымской переправы, а также около 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц». Начало его рассмотрения назначено в Мосгорсуде на 24 марта. По этому делу господин Иванов также вину отрицает.

Мария Локотецкая