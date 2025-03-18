Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы продлил арест на месяц (до 23 апреля) бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Всего он проведет в СИЗО 12 месяцев. Также был продлен арест двум другим фигурантам дела — бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину, сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Агентство отмечает, что это стало первым почти за год заседанием, на которое пустили журналистов и родственников обвиняемого. В ходе заседания стало известно, что Тимур Иванов разведен, у него на иждивении три малолетних ребенка. Адвокаты также приобщили к делу положительную характеристику Тимура Иванова из оборонного ведомства. Суд, в свою очередь, огласил список наград экс-замминистра, среди которых звание Героя ДНР. После этого следствие попросило провести процесс в закрытом режиме из-за соглашения о сотрудничестве.

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля, против него возбуждено два уголовных дела. Помимо дела о взятке его обвиняют в хищении 216 млн руб. при покупке паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также порядка 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц». По второму делу накануне прошли предварительные слушания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову не хватило экспертиз».

Никита Черненко