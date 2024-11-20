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Тимуру Иванову добавили миллионов

Вырос ущерб по делу бывшего замминистра обороны

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России увеличил сумму ущерба по второму уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Речь идет об одном из эпизодов, связанных с покупкой паромов для Крымской переправы, в результате которого, как утверждало следствие, было похищено 205 млн руб. Теперь же экс-чиновника окончательно обвинили в хищении суммы на 11 миллионов большей — его он, по версии следствия, совершил вместе с экс-главой подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антоном Филатовым.

В окончательном варианте обвинения, предъявленного Тимуру Иванову по делу о паромах, выросла сумма хищений

В окончательном варианте обвинения, предъявленного Тимуру Иванову по делу о паромах, выросла сумма хищений

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В окончательном варианте обвинения, предъявленного Тимуру Иванову по делу о паромах, выросла сумма хищений

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, обвинение в окончательной редакции Тимуру Иванову было предъявлено 15 ноября. При этом указанная в деле сумма ущерба в деле экс-чиновника выросла за счет увеличения периода, в который, по версии СКР, было совершено преступление,— он сдвинулся на несколько дней.

По первоначальной версии ГСУ СКР, растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) была совершена в апреле—октябре 2015 года, когда с помощью зарегистрированной в Гонконге офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед» за счет бюджетных средств были куплены два парома для Керченской переправы за €12,5 млн. Их приобрело подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика», гендиректором которой в то время являлся Антон Филатов. Деятельность компании тогда курировал Тимур Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой». Следствие утверждало, что в результате сделки государству был причинен ущерб на сумму 205 млн руб. Это произошло из-за разницы в курсе евро, на которые закупались корабли. Кредитные средства для сделки выдал банк «Интеркоммерц», которому ссуженные деньги позже возместили из бюджета. Однако сделано это было лишь спустя несколько месяцев, когда курс евро значительно вырос и валюту для возврата кредитному учреждению пришлось покупать по совсем другому курсу.

В новой редакции обвинения сумму ущерба увеличилась на 11 млн руб.— до 216 млн руб.

Свою вину господин Иванов, который проходит по этому эпизоду совместно с арестованным в апреле 2024 года Антоном Филатовым, как и раньше, не признал.

Не признали ее фигуранты и по второму эпизоду дела — о растрате около 4 млрд руб. Следствие полагает, что господа Иванов и Филатов были причастны к выводу в январе 2016 года €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи у него валюты. В этом эпизоде фигурируют еще несколько человек, в том числе бывшие топ-менеджеры банка «Интеркоммерц», объявленные в розыск.

В октябре завершилось расследование предполагаемой растраты бывшего замминистра обороны

Стоит отметить, что предъявить обвинение в новой редакции господину Филатову следствие, в отличие от господина Иванова, по сей день не успело, зато обратилось в суд с ходатайством об ограничении адвокатов обвиняемых в ознакомлении с делом. С данной просьбой следствие вышло в суд уже во второй раз. Ранее, 14 октября, Басманный суд столицы по ходатайству ГСУ СКР ограничил обвиняемых и их адвокатов в ознакомлении с 71 томами уголовного дела 15 ноября. После чего, как рассказал “Ъ” экс-замминистра обороны Мурад Мусаев, сидящие в «Лефортово» и СИЗО №4 «Водник» соответственно господа Иванов и Филатов за месяц изучили материалы дела, но двое адвокатов господина Иванова сделать это в полной мере не смогли. «Есть семь томов, которые нам никак не выдают, в которых, между тем, содержатся самые интересные допросы»,— сказал он, пояснив, что следователи не предоставляют их адвокатам, ссылаясь на разные причины.

По словам адвоката, следствие уведомило защиту, что протокол об окончании ознакомления с делом будет подписан 18 ноября. «И когда адвокаты разъехались по своим делам, 15 ноября господину Иванову в срочном порядке предъявили обвинение в новой редакции, для чего в этот день в дело пришлось вступить третьему адвокату Виктору Швецу, не знакомому вообще ни с одним из 71 тома»,— продолжил господин Мусаев. А 19 ноября следствие вышло в суд с новым ходатайством об ограничении защиты в ознакомлении с делом 21 ноября. Представитель СКР сообщил, что в деле прибавилось всего два тома, а потому одного дня для их изучения адвокатам будет достаточно.

Впрочем, защитники фигурантов с этим категорически не согласились, заметив, что новый адвокат господина Иванова дело вообще не изучал и просьба следствия грубо нарушает право на защиту.

Уже 19 ноября судья Евгения Николаева удалилась в совещательную комнату, однако затем объявила перерыв на сутки, чтобы детально изучить аргументы следствия и защиты. На следующий день на процесс приехал уже сам руководитель следственной группы, следователь ГСУ СКР по особо важным делам Денис Атаманов, который заявил, что, возможно, его «подчиненный неправильно донес позицию следствия» и он «готов ответить на все вопросы по существу расследования». Однако судья сочла, что в этом нет необходимости.

Интересно, что Тимура Иванова, в отличие от Антона Филатова, на этот раз на процесс не доставили, а организовали видео-конференц-связь из «Лефортово». Как пояснил сам фигурант, это была отнюдь не его инициатива, но он возражать не стал: «За три минуты до выезда в суд мне сказали — все отменяется, будет видеоконференция. Я человек подневольный, как сказали, так и будет»,— рассказал господин Иванов.

Само слушание заняло примерно минуту. Выслушав мнение другого защитника фигуранта, Дениса Балуева, который назвал просьбу следствия «неразумной и незаконной», судья просьбу следствия отклонила.

Родственников господина Филатова и защиту Иванова это решение воодушевило. «Мелочь, а приятно»,— высказался о нем адвокат Мурад Мусаев. По словам защитника, дело расследуется с 2016 года, а сроки давности по нему истекают уже в конце 2025 года. «Однако Иванов стал обвиняемым в этом деле лишь 2 октября этого года. С учетом выходных все следствие для Иванова продлилось два-три дня, ведь 7 октября ему объявили об окончании следственных действий»,— напомнил защитник. Он назвал просьбу следствия «изначально незаконной». «Ведь Филатову еще предстоит предъявить обвинение в новой редакции, впереди допрос и так далее. Соответствующие постановление и протокол затем должны быть подшиты к материалам дела и предъявлены для ознакомления. Получается, сегодня следователь пришел в суд и просит ограничить защиту в сроке ознакомления с материалами, которых еще не существует в природе,— отметил господин Мусаев.— И вообще, это ненормально: восемь лет тянуть кота за хвост, а теперь устраивать такое экспресс-правосудие».

Что же касается первого уголовного дела господина Иванова, связанного с получением взяток на сумму в 1,185 млрд руб., то его расследование пока продолжается. По нему господин Иванов также вину отрицает.

Мария Локотецкая

Фотогалерея

За что преследовали действующих и бывших чиновников кабмина

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14 ноября 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в центре) был задержан при получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 года он был приговорен к восьми годам и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022 года суд освободил Алексея Улюкаева по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. В августе того же года суд признал его виновным в растрате более 1,3 млн руб. и приговорил к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

26 марта 2019 года экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, структуры Михаила Абызова по завышенной цене 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний. В декабре 2023 года суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

3 июля 2020 года была задержана, а 6 июля арестована замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич (слева). По версии следствия, она с сообщниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств. В апреле 2022 года суд приговорил ее к шести с половиной годам

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 сентября 2020 года в Москве был задержан и на следующий день арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (в центре). Его обвинили в получении двух особо крупных взяток на 120 млн руб. и хищении более чем 270 млн руб. В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам колонии

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В октябре 2021 года по делу о мошенническом хищении около 50 млн руб. была арестована экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В марте 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, но в октябре Мосгоруд заменил ей реальный срок на условный с испытательным сроком пять лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

21 января 2022 года был арестован заместитель министра транспорта Владимир Токарев (в центре). По версии следствия, он совершил растрату на сумму более чем 720 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В июле 2023 года был задержан и арестован замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. По версии следствия, он получил взятку в размере 31,5 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

22 ноября 2023 года Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского (справа). Его обвиняют в крупном мошенничестве. Находится под домашним арестом

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

13 июля 2023 года задержан бывший замглавы МЧС Андрей Гурович (в центре). Ему инкриминировали нанесение ущерба в размере 350 млн руб. при строительстве госпиталя. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии за превышение полномочий

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

23 апреля 2024 года был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки на сумму 1,18 млрд руб. Находится в СИЗО

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В сентябре 2024 года бывший замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью 20 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: МЧС России

24 октября 2024 года был задержан действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников. Следствие подозревает его в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и участии в цепочке по хищению до 500 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию закрытых шахт. 25 октября Никулинский райсуд Москвы отправил его под домашний арест до 24 декабря

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вместе с Сергеем Мочальниковым был задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По тому же делу ему вменяют более серьезную статью о мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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