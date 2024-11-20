Тимуру Иванову добавили миллионов

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России увеличил сумму ущерба по второму уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Речь идет об одном из эпизодов, связанных с покупкой паромов для Крымской переправы, в результате которого, как утверждало следствие, было похищено 205 млн руб. Теперь же экс-чиновника окончательно обвинили в хищении суммы на 11 миллионов большей — его он, по версии следствия, совершил вместе с экс-главой подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антоном Филатовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В окончательном варианте обвинения, предъявленного Тимуру Иванову по делу о паромах, выросла сумма хищений

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В окончательном варианте обвинения, предъявленного Тимуру Иванову по делу о паромах, выросла сумма хищений

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, обвинение в окончательной редакции Тимуру Иванову было предъявлено 15 ноября. При этом указанная в деле сумма ущерба в деле экс-чиновника выросла за счет увеличения периода, в который, по версии СКР, было совершено преступление,— он сдвинулся на несколько дней.

По первоначальной версии ГСУ СКР, растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) была совершена в апреле—октябре 2015 года, когда с помощью зарегистрированной в Гонконге офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед» за счет бюджетных средств были куплены два парома для Керченской переправы за €12,5 млн. Их приобрело подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика», гендиректором которой в то время являлся Антон Филатов. Деятельность компании тогда курировал Тимур Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой». Следствие утверждало, что в результате сделки государству был причинен ущерб на сумму 205 млн руб. Это произошло из-за разницы в курсе евро, на которые закупались корабли. Кредитные средства для сделки выдал банк «Интеркоммерц», которому ссуженные деньги позже возместили из бюджета. Однако сделано это было лишь спустя несколько месяцев, когда курс евро значительно вырос и валюту для возврата кредитному учреждению пришлось покупать по совсем другому курсу.

В новой редакции обвинения сумму ущерба увеличилась на 11 млн руб.— до 216 млн руб.

Свою вину господин Иванов, который проходит по этому эпизоду совместно с арестованным в апреле 2024 года Антоном Филатовым, как и раньше, не признал.

Не признали ее фигуранты и по второму эпизоду дела — о растрате около 4 млрд руб. Следствие полагает, что господа Иванов и Филатов были причастны к выводу в январе 2016 года €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи у него валюты. В этом эпизоде фигурируют еще несколько человек, в том числе бывшие топ-менеджеры банка «Интеркоммерц», объявленные в розыск.

Стоит отметить, что предъявить обвинение в новой редакции господину Филатову следствие, в отличие от господина Иванова, по сей день не успело, зато обратилось в суд с ходатайством об ограничении адвокатов обвиняемых в ознакомлении с делом. С данной просьбой следствие вышло в суд уже во второй раз. Ранее, 14 октября, Басманный суд столицы по ходатайству ГСУ СКР ограничил обвиняемых и их адвокатов в ознакомлении с 71 томами уголовного дела 15 ноября. После чего, как рассказал “Ъ” экс-замминистра обороны Мурад Мусаев, сидящие в «Лефортово» и СИЗО №4 «Водник» соответственно господа Иванов и Филатов за месяц изучили материалы дела, но двое адвокатов господина Иванова сделать это в полной мере не смогли. «Есть семь томов, которые нам никак не выдают, в которых, между тем, содержатся самые интересные допросы»,— сказал он, пояснив, что следователи не предоставляют их адвокатам, ссылаясь на разные причины.

По словам адвоката, следствие уведомило защиту, что протокол об окончании ознакомления с делом будет подписан 18 ноября. «И когда адвокаты разъехались по своим делам, 15 ноября господину Иванову в срочном порядке предъявили обвинение в новой редакции, для чего в этот день в дело пришлось вступить третьему адвокату Виктору Швецу, не знакомому вообще ни с одним из 71 тома»,— продолжил господин Мусаев. А 19 ноября следствие вышло в суд с новым ходатайством об ограничении защиты в ознакомлении с делом 21 ноября. Представитель СКР сообщил, что в деле прибавилось всего два тома, а потому одного дня для их изучения адвокатам будет достаточно.

Впрочем, защитники фигурантов с этим категорически не согласились, заметив, что новый адвокат господина Иванова дело вообще не изучал и просьба следствия грубо нарушает право на защиту.

Уже 19 ноября судья Евгения Николаева удалилась в совещательную комнату, однако затем объявила перерыв на сутки, чтобы детально изучить аргументы следствия и защиты. На следующий день на процесс приехал уже сам руководитель следственной группы, следователь ГСУ СКР по особо важным делам Денис Атаманов, который заявил, что, возможно, его «подчиненный неправильно донес позицию следствия» и он «готов ответить на все вопросы по существу расследования». Однако судья сочла, что в этом нет необходимости.

Интересно, что Тимура Иванова, в отличие от Антона Филатова, на этот раз на процесс не доставили, а организовали видео-конференц-связь из «Лефортово». Как пояснил сам фигурант, это была отнюдь не его инициатива, но он возражать не стал: «За три минуты до выезда в суд мне сказали — все отменяется, будет видеоконференция. Я человек подневольный, как сказали, так и будет»,— рассказал господин Иванов.

Само слушание заняло примерно минуту. Выслушав мнение другого защитника фигуранта, Дениса Балуева, который назвал просьбу следствия «неразумной и незаконной», судья просьбу следствия отклонила.

Родственников господина Филатова и защиту Иванова это решение воодушевило. «Мелочь, а приятно»,— высказался о нем адвокат Мурад Мусаев. По словам защитника, дело расследуется с 2016 года, а сроки давности по нему истекают уже в конце 2025 года. «Однако Иванов стал обвиняемым в этом деле лишь 2 октября этого года. С учетом выходных все следствие для Иванова продлилось два-три дня, ведь 7 октября ему объявили об окончании следственных действий»,— напомнил защитник. Он назвал просьбу следствия «изначально незаконной». «Ведь Филатову еще предстоит предъявить обвинение в новой редакции, впереди допрос и так далее. Соответствующие постановление и протокол затем должны быть подшиты к материалам дела и предъявлены для ознакомления. Получается, сегодня следователь пришел в суд и просит ограничить защиту в сроке ознакомления с материалами, которых еще не существует в природе,— отметил господин Мусаев.— И вообще, это ненормально: восемь лет тянуть кота за хвост, а теперь устраивать такое экспресс-правосудие».

Что же касается первого уголовного дела господина Иванова, связанного с получением взяток на сумму в 1,185 млрд руб., то его расследование пока продолжается. По нему господин Иванов также вину отрицает.

Мария Локотецкая