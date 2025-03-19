Румыния будет выбирать между правым и крайне правыми

В Румынии завершилась регистрация кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут в начале мая. На фоне запрета баллотироваться Кэлину Джорджеску, который стал победителем впоследствии аннулированного первого тура выборов в конце прошлого года, избиратели консолидируются вокруг других кандидатов правого и ультраправого толка. При этом потенциальный победитель гонки — вновь независимый кандидат. Мэру Бухареста, правоцентристу Никушору Дану пророчат больше 40% поддержки во втором туре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Независимый кандидат в президенты Румынии Никушор Дан

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters Независимый кандидат в президенты Румынии Никушор Дан

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Регистрация кандидатов на выборы президента Румынии проходила в напряженной атмосфере. Отмена итогов первого тура в начале декабря прошлого года, а затем уголовное дело против победившего тогда независимого ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску привели к подрыву доверия к демократическим институтам страны.

Масла в огонь подлил вердикт Венецианской комиссии при Совете Европы.

По итогам трехдневного заседания во вторник, 18 марта, она выпустила финальный доклад, в котором указала на «проблематичность» решения об отмене первого тура выборов президента в Румынии. В комиссии не стали комментировать ситуацию по существу, но обозначили ряд правил, которых необходимо придерживаться. В частности, комиссия напомнила, что отмена выборов может происходить только в чрезвычайных ситуациях, а также предложила ограничить возможность Конституционного суда аннулировать их итоги.

Еще одним пятном на репутации страны стал выпущенный в марте ежегодный доклад Европейского союза гражданских свобод. В нем Румынию наряду с еще четырьмя странами, включая Италию, обвинили в «намеренном подрыве верховенства закона практически во всех аспектах». Напомним, такие утверждения звучат не впервые — именно Румынию приводил в пример вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей нашумевшей мюнхенской речи, говоря о слабости европейской демократии.

Неудивительно, что каждый шаг властей страны в преддверии выборов рассматривается под лупой.

Так, повторный недопуск ультраправого кандидата и лидера партии «SOS Румыния» Дианы Шошоакэ, оставшийся незамеченным в прошлогоднюю предвыборную кампанию, теперь мгновенно попал на страницы мировых СМИ. Конституционный суд Румынии объяснил свое решение тем, что политик выступает против ЕС и НАТО, что противоречит интересам страны, состоящей в этих объединениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион

Фото: Andreea Campeanu / Reuters Лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Лидер правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, участвовавший в гонке в минувшем декабре, раскритиковал решение Конституционного суда и выразил опасение, что следующим, кого отстранят от участия в майских выборах, станет он сам. Причина — уголовное дело, которое прокуратура Румынии завела на политика 10 марта. Его обвиняют в подстрекательстве к преступлению из-за фразы «с тех, кто совершил переворот, надо публично снять кожу». По этой статье политику грозит до трех лет лишения свободы. Впрочем, опасения господина Симиона оказались напрасны: его кандидатура в итоге была официально одобрена Конституционным судом.

Всего в финальном списке претендентов на высший пост в стране числятся 12 кандидатов, но шансы на победу есть только у троих.

Все они — представители правого и ультраправого политического крыла. По результатам опроса социологической службы AtlasInter от 15 марта, в первом туре выборов, который намечен на 4 мая, румыны отдадут предпочтение одному из ультраправых кандидатов: Джордже Симион и его коллега, лидер Молодежной партии Ана Мария Гаврилэ, набирают по чуть больше 30% голосов с разницей в 0,2% в пользу лидера «Альянса».

Однако во втором туре 18 мая, где соперником кого-либо из двух ультраправых кандидатов, предположительно, станет мэр Бухареста Никушор Дан (сейчас ему прочат 25% голосов в первом туре), победителем гонки и будущим президентом станет именно он. Согласно прогнозам, правоцентрист Дан, идущий на выборы как независимый кандидат, выиграет и у Джордже Симиона с показателем 42,1% против 35,3%, и у Аны Марии Гаврилэ — с 40,1% против 31,7%.

Между тем правительственные кандидаты и проевропейские политики пока не дотягивают и до 20% поддержки. Самыми видными из участников президентской гонки среди них можно назвать единого кандидата от блока проевропейских партий «Румыния, вперед!» Крина Антонеску, экс-премьера страны Виктора Понта и лидера «Союза за спасение Румынии» Елену Ласкони, бывшую главной соперницей Кэлина Джорджеску на выборах в декабре.

Однако за оставшиеся полтора месяца такой расклад может еще не раз измениться — как уже продемонстрировали события последних месяцев, политическая ситуация в Румынии крайне волатильна и чревата сюрпризами.

Вероника Вишнякова